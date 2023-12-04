В Україні модифікують ракету для комплексу "Нептун"
Оборонно-промисловий комплекс України працює над новою модифікацією протикорабельної крилатої ракети для комплексу "Нептун"
Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
"Зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого "Нептуна". Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу "Нептун", - сказав він.
"Також ведеться активна робота разом з міністерством стратегічних галузей промисловості стосовно зміцнення системи ППО", - додав військовий.
За його словами, триває робота над модернізацією зенітно-ракетних комплексів "Бук" та С-300. Однак розкрити деталі військовий відмовився.
Водночас Гаврилюк зазначив, що президент Зеленський очікує збільшення спроможностей обороно-промислового комплексу з виробництва різних категорій озброєння, військової техніки, ракет та боєприпасів, масштабування виробництва та максимальної локалізації виробництва в Україні зразків та військової техніки, які потребують ЗСУ. До цього процесу будуть залучені не тільки підприємства державної форми власності, а й приватні підприємства, в тому числі ті, які виробляють товари подвійного призначення.
Береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" з ракетою Р-360 був прийнятий на озброєння ЗСУ у 2020 році. Ракета до комплексу "Нептун", призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, мала дальність польоту до 280 км і бойову частину масою 150 кг. Має дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах (кілька метрів над рівнем моря) та може маневрувати під час польоту. У вересні експерт з авіації, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко, посилаючись на джерело в Міноборони, повідомив Еспресо, що дальність ракети "Нептун" вдалося підвищити з 300 км до 400 км, а вагу бойової частини підвищили зі 150 до 350 кг.
- Українськими ракетами з комплексу "Нептун" 13 квітня 2022 року був уражений флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва". Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув. 16 квітня у Пентагоні підтвердили, що ракети "Нептун" уразили російський військовий корабель "Москва" перед тим, як він затонув.
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