Крейсер "Москва" затонув, - Міноборони РФ
Міністерство оборони Росії повідомило, що крейсер "Москва" затонув
Про це із посиланням на дані Міноборони РФ повідомляє РИА Новости.
"Міноборони РФ повідомляє, що під час буксирування крейсера "Москва" в порт призначення через пошкодження корпусу, отримані під час пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість. В умовах штормових хвиль корабель затонув", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений вчора, 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".
- Сьогодні у Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження
- Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.
- В ОК "Південь" сьогодні повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.
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