Експерт з авіації розповів, як український "Нептун" став сухопутною ракетою
Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко вважає, що крилата ракета "Нептун" набула нової системи наведення
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Один з представників Міноборони України неофіційно підтвердив, що саме українською крилатою ракетою, переробленою з комплексу "Нептун", був уражений російській ЗРК С-400 "Триумф" біля мису Тарханкут 23 серпня. Він навів деякі неофіційні дані: дальність ракети "Нептун" вдалося підвищити з 300 км до 400 км. Вагу бойової частини значною мірою підвищили зі 150 до 350 кг", - пояснив Романенко.
За словами експерта з авіації, крилата ракета "Нептун" стала більш компактною.
"Докорінним чином була змінена система наведення. Пускова установка не змінилася. Було оголошено, що вона залишилася контейнерною. Оскільки буде змінена система управління ракетою, то не потрібен буде радар управління. Тобто сама система стане більш компактною. Досить буде перекидати саму установку й ракета зможе виконувати автономний програмований політ. Програмування буде здійснюватися на землі. Більш докладна інформація буде представлена нашим Міноборони після кількох вдалих пусків", - зауважив Романенко.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму в середу, 23 серпня, пролунали вибухи. Приліт був по військовому об’єкту на мисі Тарханкут, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
- Українськими ракетами з комплексу "Нептун" також був уражений 13 квітня Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва". Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув. 16 квітня у Пентагоні підтвердили, що ракети "Нептун" вразили російський військовий корабель "Москва" перед тим, як він затонув.
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