Долетить і до Москви, і до Грозного: що відомо про "Довгий Нептун" – українські ракети, які летітимуть на 1000 км

Що таке "Довгий Нептун"

Вперше в публічному просторі назва "Довгий Нептун" з'явилася наприкінці 2023 року. Тоді в інтерв'ю АрміяInform її вжив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Він підтвердив, що Україна створює нову модифікацію ракети для комплексу РК-360МЦ "Нептун".

"Зараз ведеться робота щодо створення так званого Довгого Нептуна. Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу "Нептун", – сказав генерал-лейтенант Гаврилюк. На той момент протикорабельний комплекс "Нептун" вже адаптували для ударів по російських військових об'єктах на суходолі.

Фото: Генштаб ЗСУ

Більше про нові ракети стало відомо в середині квітня 2024-го. Тоді, за підсумками зустрічі з міністром стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним, інформацію оприлюднили члени Комісії з національної оборонної стратегії Конгресу США.

"Цього року Україна збільшить дальність польоту протикорабельних ракет "Нептун" до 1000 км і збільшить їх виробництво вдесятеро", – цитував американських політиків портал Ukrainian Front.

Перспективам модернізованих "нептунів" присвятило матеріал видання Forbes.

"Українські офіційні особи повідомили офіційним особам США, що вони збільшили виробництво "Нептуна" вдесятеро. Це означає, що Київ невдовзі матиме у своєму розпорядженні десятки, а, можливо, й сотні ракет. Якщо всього кількадесят "Нептунів" змогли потопити крейсер "Москва" та пошкодити кілька інших кораблів та засобів ППО, то уявіть, що зможе зробити сотня "Нептунів", – йдеться в статті.

Як створювали "Довгий Нептун"

У серпні 2020 року, після 10 років розробки та випробувань, ракетний комплекс "Нептун" прийняли на озброєння. Довжина ракети становила 5 метрів, маса ракети – бл. 870 кг (в т.ч. 150 кг бойової частини). Цих характеристик достатньо для ураження бойових надводних кораблів і транспортних суден водотоннажністю до 5 000 тонн. Тоді ж було заявлено, що швидкість польоту ракети – 900 км/год, а максимальна дальність – до 280 км. Розгортання комплексу на новій позиції займає до 15 хв, відстань стартової позиції від берегової смуги – не більше 25 км.

Крилата ракета Р-360 "Нептун". Фото: defence-ua.com

Перше бойове застосування протикорабельної крилатої ракети Р-360 "Нептун" відбулось у 2022 році, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Саме завдяки "нептунам" у квітні 2022 року було потоплено крейсер "Москва" – 180-метровий флагман Чорноморського флоту РФ.

Однак експерти визнають, що характеристик "Нептуна" не вистачило б, щоб вразити крейсер, якби рашисти не підплили менш ніж на 100 км до українського берега. Зазнавши такої відчутної втрати, російські кораблі почали остерігатися наближатися до суходолу, підконтрольного Україні, ставши набагато складнішими мішенями. Відтак виникла потреба в модернізації "Нептуна".

У березні 2023 року Defence Express писав про значний прогрес "Нептуна". У першу чергу йшлося про далекобійність.

"Офіційно для "Нептуна" вона визначена у межах до 280 км. Але її ледь-ледь вистачає для запуску ракети по прямій з берегових позицій без закладання можливостей для маневрування та обходу зон ППО", – зазначали експерти. У новій версії, наголошували вони, дальність було збільшено до 400 км.

Влітку 2023-го "Нептун" успішно застосували по сухопутних цілях. 23 серпня в Криму був уражений російський зенітний ракетний комплекс С-400. Військові оглядачі тоді наголошували, що район, у якому був розміщений ЗРК "прикритий ледь не всіма наявними у РФ засобами ППО".

Тоді ж представники міноборони підтвердили, що новий варіант "Нептуна" має далекобійність у 400 км і корисне навантаження 350 кг (у протикорабельній версії 280 км і 150 кг відповідно). Також стало відомо, що "наземний" "Нептун" використовує ту ж пускову установку, що і протикорабельна версія – на шасі Tatra.

"Довгий Нептун" – український Taurus чи український Х-35?

Україна модернізувала ракети "Нептун" і використовує їх як аналог ATACMS та Taurus. Таких висновків дійшли експерти американського видання Newsweek.

"В ідеальному світі сучасні протикорабельні ракети, розроблені, щоб топити важкоброньовані військові кораблі, не застосовують для наземних місій. Але Україна стикається з реальним дефіцитом далекобійної зброї й, за відсутності ATACMS та Taurus, викручується, як може", – пояснював у коментарі фахівець Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ян Вільямс.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Головний редактор Defence Express Олег Катков вважає , що протикорабельні ракети Р-360 комплексу "Нептун" некоректно порівнювати з ATACMS, оскільки американські ракети є балістичними. Натомість покращений "Нептун" можна порівняти за характеристиками з німецькими ракетами повітряного базування Taurus з максимальною дальністю польоту до 500 км.

"Щоб переробити ПКР "Нептун" у крилату ракету для наземних цілей, потрібно задати систему обходу рельєфу місцевості. Наприклад, система TERCOM (Terrain Contour Matching). Ракеті потрібно бачити рельєф, набирати, зменшувати висоту. Потрібно додати й надійні системи навігації", – зазначив експерт.

Ракета нового варіанту "Нептуна" використовує систему самонаведення з тепловізійним зображенням для пошуку та захоплення цілі на основі попереднього завантаженого зображення.

Російські джерела охочіше порівнюють "нептунів" із ракетами Х-35, називаючи українське озброєння копією радянського. Ракети справді схожі зовні, однак про копіювання мова йти не може, наголошували в Defense Express.

"Дійсно, Р-360 має деякі спільні риси з Х-35. Але вона також має спільне і з американською Harpoon, з французькою Exocet, японською ASM-2, шведською RBS-15, британською Sea Eagle, турецькою Atmaca та багатьма іншими протикорабельними ракетами", – йшлося в матеріалі.

Якщо перед конструкторами стоять однакові завдання, то їх втілення підштовхує їх до схожих рішень.

"Усі протикорабельні ракети побудовані за однаковою схемою. Вони мають стартовий двигун, який повинен розігнати ракету після старту, після чого вмикається маршовий двигун. Усі вони побудовані по звичайній аеродинамічній схемі – спереду крила, позаду рулі. Бо це найбільш вдалі та відпрацьовані рішення. Але насправді всі ракети абсолютно різні – різні головки самонаведення, двигуни, деталі корпусу, радіовисотоміри… Комплект креслень на ракету завжди унікальний. І "Нептун" – це також унікальна ракета власної розробки", - підкреслив у інтерв'ю Defense Express Генеральний конструктор – Генеральний директор ДержККБ "Луч" Олег Коростельов.

Чому росіян так дратує "Нептун"

Якою б болючою не була втрата крейсера "Москва" для РФ, рашисти постійно намагаються применшити значення та можливості української розробки. В першу чергу таким чином росіяни пробують уникнути відповіді на питання, як Україна за кілька років змогла створити зброю, на яку в СРСР пішло 20 років, а ще 10 зайняла інтеграція її Росією до комплексу берегової оборони.

До слова, складне завдання українські конструктори вирішили не лише швидко, а й при обмежених фінансових ресурсах. Розробка всього комплексу РК-360МЦ "Нептун" включно з крилатою ракетою та всіма машинами обійшлась Україні лише у 40 млн доларів (аж до стадії держвипробувань і прийняття на озброєння у 2020 році). Це неймовірно мала сума, порівняно з мільярдами, що їх списують з російського бюджету на "аналоговнєти". Тому в перспективі "нептуни" можуть стати ще й привабливим товаром на міжнародному ринку. За бойовими можливостями ракети не поступаються зброї провідних виробників, а за співвідношенням ефективність/ціна випереджають їх. Так перед повномасштабним вторгненням кілька країн цікавилися закупівлею РК-360МЦ “Нептун”. Зокрема, було підписано меморандум з Індонезією.

Однак основне, чим стурбовані у РФ – це перспектива зіткнутися з ракетами українського виробництва з далекобійністю в 1000 км. Ця зброя дасть можливості бити по об'єктах на території Росії, розміщених далеко в тилу, і руки Силам оборони не зв'язуватимуть жодні домовленості з партнерами.

Наприклад, в ніч на 5 квітня Україна завдала потужного удару по трьох російських аеродромах (в Єйську, Курську, Енгельсі) та на авіабазу "Морозовськ" у Ростовській області. Внаслідок атаки були пошкоджені 19 літаків, в тому числі три стратегічних бомбардувальники Ту-95МС, що їх використовують для запусків крилатих ракет Х-55 та Х-101, 14 винищувачів Су-34, з яких РФ скидує керовані авіабомби на територію України, а також два штурмовики Су-25. Удару завдавали безпілотниками, імовірніше це були БПЛА "Лютий". Однак корисне навантаження цих дронів становить 75 кг, тоді як бойова частина оновленого "Нептуна" вп'ятеро потужніша. У зоні досяжності ракет опиняться аеродроми (в т. ч. Енгельс, що за 700 км від України), а також скажімо оборонні заводи, як-от МКБ "Радуга", де виготовляють та модернізують російську зброю – ракети Х-101, Х-22, Х-59, Х-55.

Тепер залишається лише питання щодо обсягів виробництва Україною оновлених ракет. Якщо в серпні йшлося про кілька десятків виготовлених ракет, то десятикратне збільшення виробництва дозволить говорити про кількасот далекобійних ракет. Робота над "Нептуном" може стати одним із важливих пунктів витрат на ракетне озброєння та боєприпаси, що на них Україна заклала 175 млрд грн.