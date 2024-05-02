Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Пояснюємо Долетить і до Москви, і до Грозного: що відомо про "Довгий Нептун" – українські ракети, які летітимуть на 1000 км
Огляд

Долетить і до Москви, і до Грозного: що відомо про "Довгий Нептун" – українські ракети, які летітимуть на 1000 км

Роман Яворський
2 травня, 2024 четвер
18:37
Пояснюємо ракета "Довгий Нептун"
Зміст

Українські офіційні особи та військові експерти неодноразово наголошували на потребі Сил оборони у далекобійних ракетах. Саме тому стільки увагу приділялося передачі Україні американських ATACMS чи німецьких Taurus. Однак далекобійні ракети Україна не лише отримуватиме від союзників, але й виготовлятиме сама

Що таке "Довгий Нептун"

Вперше в публічному просторі назва "Довгий Нептун" з'явилася наприкінці 2023 року. Тоді в інтерв'ю АрміяInform її вжив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Він підтвердив, що Україна створює нову модифікацію ракети для комплексу РК-360МЦ "Нептун".

"Зараз ведеться робота щодо створення так званого Довгого Нептуна. Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу "Нептун", – сказав генерал-лейтенант Гаврилюк. На той момент протикорабельний комплекс "Нептун" вже адаптували для ударів по російських військових об'єктах на суходолі.

ракета "Довгий Нептун"

Фото: Генштаб ЗСУ


Більше про нові ракети стало відомо в середині квітня 2024-го. Тоді, за підсумками зустрічі з міністром стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним, інформацію оприлюднили члени Комісії з національної оборонної стратегії Конгресу США.

"Цього року Україна збільшить дальність польоту протикорабельних ракет "Нептун" до 1000 км і збільшить їх виробництво вдесятеро", – цитував американських політиків портал Ukrainian Front.

Перспективам модернізованих "нептунів" присвятило матеріал видання Forbes. 

"Українські офіційні особи повідомили офіційним особам США, що вони збільшили виробництво "Нептуна" вдесятеро. Це означає, що Київ невдовзі матиме у своєму розпорядженні десятки, а, можливо, й сотні ракет. Якщо всього кількадесят "Нептунів" змогли потопити крейсер "Москва" та пошкодити кілька інших кораблів та засобів ППО, то уявіть, що зможе зробити сотня "Нептунів", – йдеться в статті.

Як створювали "Довгий Нептун"

У серпні 2020 року, після 10 років розробки та випробувань, ракетний комплекс "Нептун" прийняли на озброєння. Довжина ракети становила 5 метрів, маса ракети – бл. 870 кг (в т.ч. 150 кг бойової частини). Цих характеристик достатньо для ураження бойових надводних кораблів і транспортних суден водотоннажністю до 5 000 тонн. Тоді ж було заявлено, що швидкість польоту ракети – 900 км/год, а максимальна дальність – до 280 км. Розгортання комплексу на новій позиції займає до 15 хв, відстань стартової позиції від берегової смуги – не більше 25 км. 

Крилата ракета Р-360 "Нептун"

Крилата ракета Р-360 "Нептун". Фото: defence-ua.com


Перше бойове застосування протикорабельної крилатої ракети Р-360 "Нептун" відбулось у 2022 році, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Саме завдяки "нептунам" у квітні 2022 року було потоплено крейсер "Москва" – 180-метровий флагман Чорноморського флоту РФ. 

Однак експерти визнають, що характеристик "Нептуна" не вистачило б, щоб вразити крейсер, якби рашисти не підплили менш ніж на 100 км до українського берега. Зазнавши такої відчутної втрати, російські кораблі почали остерігатися наближатися до суходолу, підконтрольного Україні, ставши набагато складнішими мішенями. Відтак виникла потреба в модернізації "Нептуна".

У березні 2023 року Defence Express писав про значний прогрес "Нептуна". У першу чергу йшлося про далекобійність.

"Офіційно для "Нептуна" вона визначена у межах до 280 км. Але її ледь-ледь вистачає для запуску ракети по прямій з берегових позицій без закладання можливостей для маневрування та обходу зон ППО", – зазначали експерти. У новій версії, наголошували вони, дальність було збільшено до 400 км.
Влітку 2023-го "Нептун" успішно застосували по сухопутних цілях. 23 серпня в Криму був уражений російський зенітний ракетний комплекс С-400. Військові оглядачі тоді наголошували, що район, у якому був розміщений ЗРК "прикритий ледь не всіма наявними у РФ засобами ППО".

Тоді ж представники міноборони підтвердили, що новий варіант "Нептуна" має далекобійність у 400 км і корисне навантаження 350 кг (у протикорабельній версії 280 км і 150 кг відповідно). Також стало відомо, що "наземний" "Нептун" використовує ту ж пускову установку, що і протикорабельна версія – на шасі Tatra.

"Довгий Нептун" – український Taurus чи український Х-35?

Україна модернізувала ракети "Нептун" і використовує їх як аналог ATACMS та Taurus. Таких висновків дійшли експерти американського видання Newsweek.  

"В ідеальному світі сучасні протикорабельні ракети, розроблені, щоб топити важкоброньовані військові кораблі, не застосовують для наземних місій. Але Україна стикається з реальним дефіцитом далекобійної зброї й, за відсутності ATACMS та Taurus, викручується, як може", – пояснював у коментарі фахівець Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ян Вільямс.

ракета "Довгий Нептун"

Фото: Генеральний штаб ЗСУ


Головний редактор Defence Express Олег Катков вважає, що протикорабельні ракети Р-360 комплексу "Нептун" некоректно порівнювати з ATACMS, оскільки американські ракети є балістичними. Натомість покращений "Нептун" можна порівняти за характеристиками з німецькими ракетами повітряного базування Taurus з максимальною дальністю польоту до 500 км.

"Щоб переробити ПКР "Нептун" у крилату ракету для наземних цілей, потрібно задати систему обходу рельєфу місцевості. Наприклад, система TERCOM (Terrain Contour Matching). Ракеті потрібно бачити рельєф, набирати, зменшувати висоту. Потрібно додати й надійні системи навігації", – зазначив експерт.
Ракета нового варіанту "Нептуна" використовує систему самонаведення з тепловізійним зображенням для пошуку та захоплення цілі на основі попереднього завантаженого зображення. 

Російські джерела охочіше порівнюють "нептунів" із ракетами Х-35, називаючи українське озброєння копією радянського. Ракети справді схожі зовні, однак про копіювання мова йти не може, наголошували в Defense Express. 

"Дійсно, Р-360 має деякі спільні риси з Х-35. Але вона також має спільне і з американською Harpoon, з французькою Exocet, японською ASM-2, шведською RBS-15, британською Sea Eagle, турецькою Atmaca та багатьма іншими протикорабельними ракетами", – йшлося в матеріалі.

Якщо перед конструкторами стоять однакові завдання, то їх втілення підштовхує їх до схожих рішень.

"Усі протикорабельні ракети побудовані за однаковою схемою. Вони мають стартовий двигун, який повинен розігнати ракету після старту, після чого вмикається маршовий двигун. Усі вони побудовані по звичайній аеродинамічній схемі – спереду крила, позаду рулі. Бо це найбільш вдалі та відпрацьовані рішення. Але насправді всі ракети абсолютно різні – різні головки самонаведення, двигуни, деталі корпусу, радіовисотоміри… Комплект креслень на ракету завжди унікальний. І "Нептун" – це також унікальна ракета власної розробки", - підкреслив у інтерв'ю Defense Express Генеральний конструктор – Генеральний директор ДержККБ "Луч" Олег Коростельов.

Чому росіян так дратує "Нептун"

Якою б болючою не була втрата крейсера "Москва" для РФ, рашисти постійно намагаються применшити значення та можливості української розробки. В першу чергу таким чином росіяни пробують уникнути відповіді на питання, як Україна за кілька років змогла створити зброю, на яку в СРСР пішло 20 років, а ще 10 зайняла інтеграція її Росією до комплексу берегової оборони.

До слова, складне завдання українські конструктори вирішили не лише швидко, а й при обмежених фінансових ресурсах. Розробка всього комплексу РК-360МЦ "Нептун" включно з крилатою ракетою та всіма машинами обійшлась Україні лише у 40 млн доларів (аж до стадії держвипробувань і прийняття на озброєння у 2020 році). Це неймовірно мала сума, порівняно з мільярдами, що їх списують з російського бюджету на "аналоговнєти". Тому в перспективі "нептуни" можуть стати ще й привабливим товаром на міжнародному ринку. За бойовими можливостями ракети не поступаються зброї провідних виробників, а за співвідношенням ефективність/ціна випереджають їх. Так перед повномасштабним вторгненням кілька країн цікавилися закупівлею РК-360МЦ “Нептун”. Зокрема, було підписано меморандум з Індонезією.

Однак основне, чим стурбовані у РФ – це перспектива зіткнутися з ракетами українського виробництва з далекобійністю в 1000 км. Ця зброя дасть можливості бити по об'єктах на території Росії, розміщених далеко в тилу, і руки Силам оборони не зв'язуватимуть жодні домовленості з партнерами.

Наприклад, в ніч на 5 квітня Україна завдала потужного удару по трьох російських аеродромах (в Єйську, Курську, Енгельсі) та на авіабазу "Морозовськ" у Ростовській області. Внаслідок атаки були пошкоджені 19 літаків, в тому числі три стратегічних бомбардувальники Ту-95МС, що їх використовують для запусків крилатих ракет Х-55 та Х-101, 14 винищувачів Су-34, з яких РФ скидує керовані авіабомби на територію України, а також два штурмовики Су-25. Удару завдавали безпілотниками, імовірніше це були БПЛА "Лютий". Однак корисне навантаження цих дронів становить 75 кг, тоді як бойова частина оновленого "Нептуна" вп'ятеро потужніша. У зоні досяжності ракет опиняться аеродроми (в т. ч. Енгельс, що за 700 км від України), а також скажімо оборонні заводи, як-от МКБ "Радуга", де виготовляють та модернізують російську зброю – ракети Х-101, Х-22, Х-59, Х-55.

Тепер залишається лише питання щодо обсягів виробництва Україною оновлених ракет. Якщо в серпні йшлося про кілька десятків виготовлених ракет, то десятикратне збільшення виробництва дозволить говорити про кількасот далекобійних ракет. Робота над "Нептуном" може стати одним із важливих пунктів витрат на ракетне озброєння та боєприпаси, що на них Україна заклала 175 млрд грн.

Теги:
Статті
Новини
зброя
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
Москва
Читайте також:
Карта. НПЗ Росії_0204
1 травня, 2024 середа
США скасували вимогу до України не бити по російських НПЗ, - військовий експерт Ступак
Карта бойових дій: Авдіївка
29 квітня, 2024 понедiлок
Втрата Очеретиного - це те, чого не повинно було відбутися найближчим часом, - "Інформаційний спротив"
30 квітня, 2024 вiвторок
У США прокоментували заяву міноборони РФ про збиті ATACMS
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.38
    Купівля 39.38
    Продаж 39.88
  • EUR
    Купівля 42.19
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
2 травня
19:53
зерно, зернова угода
Аграрії просять уряд продовжити бронювання працівників від мобілізації на три місяці
19:44
ЗСУ
За добу Сили оборони відбили 31 атаку на Авдіївському напрямку й завдали ударів по 9 районах зосередження військових РФ
19:41
світ Киргизстан ДТП діти
У Киргизстані вантажівка в'їхала в гурт школярів під час свята: постраждали 29 дітей
19:40
Instagram ввів санкції проти Pornhub
Власник PornHub зареєструвався в Україні як платник ПДВ, – Гетманцев
19:22
Фінляндія та Швеція
У Швеції розпочались навчання НАТО, на яких відпрацьовують підтримку підрозділів США
19:00
Раян Гарсія (в центрі) та Девін Хейні
Боксер, який завдав першої поразки кривднику Ломаченка, провали тест на допінг
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 799-го дня війни: перспективи знищення Кримського мосту та ураження російського ЗРК "Бук" бійцями ССО
18:56
Авріл Хейнс
Розвідка США спрогнозувала імовірність швидкого завершення агресії РФ проти України
18:44
РФ таємно постачає КНДР нафту попри обмеження ООН, - Білий дім
18:17
діти, злочини росії
Катар знайшов важелі впливу на РФ щодо повернення депортованих українських дітей, – Лубінець
18:07
OPINION
Валерій Пекар
Життя в умовах невизначеності
18:04
Оновлено
обстріл Харківщини
РФ ударила по Дергачах на Харківщині: серед постраждалих – вісім дітей
18:03
Тарас Кремінь
У 2023 році в ефірах загальнонаціональних телерадіокомпаній не звучало жодної російської пісні, - мовний омбудсмен Кремінь
18:01
Газпром
Газпром у 2023 році недоотримав майже $20 млрд
17:53
Юлія Свириденко
В уряді назвали напрями економіки, які потребують найбільших інвестицій
17:43
Естонський депутат задля збору грошей на ЗСУ приїхав велосипедом з Таллінна до Києва
Естонський депутат задля збору грошей на ЗСУ приїхав велосипедом з Таллінна до Києва
17:37
Китай
Китай попередив, що вживатиме заходів для захисту своїх компаній у відповідь на санкції США
17:35
Збірна України з волейболу
Лідери збірної України з волейболу відмовилися грати за команду в новому сезоні
17:33
Вірменія Україна Дмитро Кулеба
Ситуація в Україні та на Південному Кавказі: Кулеба провів консультації з очільником МЗС Вірменії
17:23
Володимир Зеленський
Ситуація на фронті, фортифікації, графіки надходження зброї: Зеленський провів засідання Ставки
17:21
Ексклюзив
Еммануель Макрон
Ми ввійшли у цікаву геополітичну гру: Defence Express про заяву Макрона щодо можливого введення іноземного військового контингенту в Україну
17:13
На фото: кадр з фільму "Нам своє робить"
Вийшов тизер документального фільму "Нам своє робить" про гумор в армії
17:12
Непокаране зло повертається
Російські бойовики проводять "лекції" для школярів на ТОТ Херсонщини, - Спротив
17:09
опалення
Нафтогаз пояснив, завдяки чому Україна успішно пройшла опалювальний сезон
16:59
Грузія
М'яч на вашому боці: Брюссель попередив Грузію про загрозу зриву інтеграції в ЄС
16:47
На фото: Андрій Науменко з гурту Nahaba
Фіналіст Нацвідбору Євробачення-2024 з гурту Nahaba Науменко служить у Повітряних силах
16:45
Експодатківець через старі зв'язки "продавав" посади ухилянтам: СБУ та Нацполіція викрили 8 схем уникнення мобілізації
16:43
Ексклюзив
Будинок профспілок в Одесі , травень 2014 року
"Основні фігуранти досі не покарані": журналістка Казанжи про події у Будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року
16:37
Андрій Пишний
Глава НБУ Пишний оцінив, чи покриють заморожені активи РФ збитки від війни
16:25
Емманюель Макрон і Олаф Шольц
Безпека та політика щодо Китаю: Макрон та Шольц зустрінуться перед візитом Сі у Францію, - Politico
16:19
Укрзалізниця зафіксувала зростання пасажиропотоку: названо найпопулярніші напрямки
16:10
TikTok
TikTok поверне пісні Біллі Айліш і Аріани Гранде після укладання нової угоди з Universal
16:09
Едгарс Рінкевичс
Президент Латвії Рінкевичс заявив, що переговори про вступ України до ЄС будуть складними, але розпочати їх можна вже в червні
16:08
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
У ДПСУ розповіли, на якому напрямку Росія застосовує найбільше ДРГ
16:07
OPINION
Віталій Гайдукевич
Акваріум гупі
15:51
Окупанти
Росіяни з грудня ймовірно стратили 15 українських військових під час спроби здатися в полон, - Human Rights Watch
15:51
Еммануель Макрон
Макрон розповів, за яких умов в Україну можуть відправити війська НАТО
15:49
прикордонник
Для частини українців можуть змінити правила перетину кордону, – ДПСУ
15:45
Ексклюзив
Митрополит УПЦ МП Лука та Василь Ломаченко (праворуч)
Достатньо одіозна фігура: релігієзнавиця Филипович про митрополита УПЦ МП Луку, який отримав підозру від СБУ
15:34
на фото ексміністр юстиції Павло Петренко
РФ оголосила в розшук ексміністра юстиції України Петренка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV