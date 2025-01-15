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У Франції ультраліві депутати ініціювали вотум недовіри новому уряду Франсуа Байру

Ксенія Золотова
15 січня, 2025 середа
01:26
Світ Франсуа Байру

У французькому парламенті розглядається питання вотуму недовіри уряду Байру, ініційованого опозицією, ультралівими депутатами через кілька годин після програмної промови нового прем’єра Франсуа Байру

Зміст

Про це повідомляє Le Monde.

"Що швидше ви підете, то краще", — заявив у залі засідань лідер ультралівих, керівник "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон.

Пропозицію щодо висловлення недовіри уряду Байру підтримали також комуністи та "екологи". Загалом 57 депутатів.

Наразі ініціатива має низькі шанси на успіх, оскільки без голосів Соціалістичної партії та ультраправого "Національного об'єднання" вотум недовіри не набере необхідної кількості голосів.

Соціалісти, які мають 66 депутатів, заявили, що їхня позиція залежатиме від ставлення прем'єра до перегляду пенсійної реформи. Проте навіть у разі підтримки відставки уряду цією партією його подальша доля залежатиме від рішення "Національного об'єднання", яке має 124 депутати - найбільшу фракцію.

Ультраправі поки не озвучили остаточного рішення, однак президент партії Барделла різко розкритикував промову Байру в парламенті. 

"Нічого про купівельну спроможність, нічого про незахищеність, нічого конкретного про імміграцію: життя французів — це порожній абзац цієї марної промови", - зазначив він.

Для відставки нового уряду потрібна абсолютна більшість — 287 голосів, при цьому три з 577 парламентських місць наразі вакантні.

Попередній уряд під керівництвом Мішеля Барньє перебував при владі три місяці.

Відставка уряду Франції. Що передувало

Нагадаємо, 4 грудня французький парламент виніс уряду вотум недовіри. Наступного дня Макрон прийняв відставку премʼєр-міністра Мішеля Барньє.

Голосування за вотум недовіри ініціювали після того, як Мішель Барньє застосував статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє схвалення в обхід парламенту. Премʼєр взяв на себе відповідальність за проєкт бюджету.

Президент Емманюель Макрон був переконаний, що уряд Барньє втримається, а парламент провалить голосування. Французький лідер також запевнив, що не піде у відставку, як цього закликала опозиція.

13 грудня Макрон призначив новим премʼєр-міністром країни лідера центристської партії "Демократичний рух" Франсуа Байру. Президент також наказав новому прем’єру надати список міністрів до кінця дня вівторка, 17 грудня, на тлі зростання напруженості в їхніх відносинах.

У понеділок, 23 грудня, у Франції визначилися зі складом нового уряду на чолі з новопризначеним премʼєр-міністром Франсуа Байру.

Теги:
Новини
політика
Франція
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