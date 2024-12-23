У Франції оголосили склад нового уряду на чолі з прем'єром Байру

Про це повідомили на сайті Єлисейського палацу.

Зазначається, що семеро міністрів залишилися зі старого складу, серед них - очільник міноборони Себастьян Лекорню і міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.

Також на своїх посадах залишилися міністр з питань Європи Бенжамен Адад, міністр внутрішніх справ Бруно Рітай, міністерка культури Рашида Даті, очільниця міністерства сільського господарства Анн Женевар, міністр екологічного переходу Аньєс Панньє-Рунакер та міністерка праці Катрін Вотрен.

Деякі міністри в уряді Байру отримали нові посади. Так, Жеральд Дарманен, колишній міністр внутрішніх справ, став міністром юстиції.

Еріка Ломбара призначено міністром економіки, а колишня прем'єрка Елізабет Борн очолила Міністерство освіти. Мануель Вальс, який раніше був прем'єр-міністром за президентства Франсуа Олланда, став міністром у справах заморських територій.

Сам прем'єр-міністр Франсуа Байру заявив, що пишається урядом "з досвідом примирення та відновлення довіри". Перше засідання нового кабміну відбудеться 3 січня.

Відставка уряду Франції. Що передувало

Нагадаємо, 4 грудня французький парламент виніс уряду вотум недовіри. Наступного дня Макрон прийняв відставку премʼєр-міністра Мішеля Барньє.

Голосування за вотум недовіри ініціювали після того, як Мішель Барньє застосував статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє схвалення в обхід парламенту. Премʼєр взяв на себе відповідальність за проєкт бюджету.

Президент Емманюель Макрон був переконаний, що уряд Барньє втримається, а парламент провалить голосування. Французький лідер також запевнив, що не піде у відставку, як цього закликала опозиція.

13 грудня Макрон призначив новим премʼєр-міністром країни лідера центристської партії "Демократичний рух" Франсуа Байру. Президент також наказав новому прем’єру надати список міністрів до кінця дня вівторка, 17 грудня, на тлі зростання напруженості в їхніх відносинах.