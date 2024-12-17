Президент Франції Макрон установив дедлайн формування уряду для нового прем'єра Байру
Президент Франції Емманюель Макрон вимагає від нового прем’єр-міністра Франсуа Байру надати список міністрів до кінця дня вівторка, 17 грудня, на тлі зростання напруженості в їхніх відносинах
Про це повідомляє Politico.
Попри те, що Байру є давнім союзником Макрона, його призначення на пост прем'єра відбулося після складних переговорів із президентом.
У понеділок новий прем'єр-міністр заявив, що планує оголосити склад свого уряду до кінця тижня, проте він висловив критичні коментарі щодо затримки у формуванні уряду, натякнувши, що Макрон мав би залишатися у Франції для цього.
У виданні підкреслили, що Макрон, відомий своєю обережністю у прийнятті рішень, не оцінив зауваження Байру і відповів вимогою терміново подати список міністрів.
Як повідомив радник президента, Макрон "очікує на пропозиції" нового прем'єра після того, як Байру завершить консультації з парламентськими лідерами у вівторок.
Відставка уряду. Що передувало
Нагадаємо, 4 грудня французький парламент виніс уряду вотум недовіри. Наступного дня Макрон прийняв відставку премʼєр-міністра Мішеля Барньє.
Голосування за вотум недовіри ініціювали після того, як Мішель Барньє застосував статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє схвалення в обхід парламенту. Премʼєр взяв на себе відповідальність за проєкт бюджету.
Президент Емманюель Макрон був переконаний, що уряд Барньє втримається, а парламент провалить голосування. Французький лідер також запевнив, що не піде у відставку, як цього закликала опозиція.
Президент Франції Емманюель Макрон 13 грудня призначив новим премʼєр-міністром країни лідера центристської партії "Демократичний рух" Франсуа Байру.
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