Президент Франції Макрон установив дедлайн формування уряду для нового прем'єра Байру

Про це повідомляє Politico.

Попри те, що Байру є давнім союзником Макрона, його призначення на пост прем'єра відбулося після складних переговорів із президентом.

У понеділок новий прем'єр-міністр заявив, що планує оголосити склад свого уряду до кінця тижня, проте він висловив критичні коментарі щодо затримки у формуванні уряду, натякнувши, що Макрон мав би залишатися у Франції для цього.

У виданні підкреслили, що Макрон, відомий своєю обережністю у прийнятті рішень, не оцінив зауваження Байру і відповів вимогою терміново подати список міністрів.

Як повідомив радник президента, Макрон "очікує на пропозиції" нового прем'єра після того, як Байру завершить консультації з парламентськими лідерами у вівторок.

Відставка уряду. Що передувало

Нагадаємо, 4 грудня французький парламент виніс уряду вотум недовіри. Наступного дня Макрон прийняв відставку премʼєр-міністра Мішеля Барньє.

Голосування за вотум недовіри ініціювали після того, як Мішель Барньє застосував статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє схвалення в обхід парламенту. Премʼєр взяв на себе відповідальність за проєкт бюджету.

Президент Емманюель Макрон був переконаний, що уряд Барньє втримається, а парламент провалить голосування. Французький лідер також запевнив, що не піде у відставку, як цього закликала опозиція.

Президент Франції Емманюель Макрон 13 грудня призначив новим премʼєр-міністром країни лідера центристської партії "Демократичний рух" Франсуа Байру.