Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 14 січня

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Рух дронів станом на 21:07:

БПЛА на сході та центрі Харківщини, курс - західний/південно-західний;

БПЛА на півночі на півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний/південний;

БПЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний;

БПЛА на півночі Херсонщини, курс - північно-західний.

Для прифронтових областей існує загроза застосування авіаційних засобів ураження. Для Кіровоградщини, Полтавщини й Дніпропетровщини фіксують загрозу ворожих ударних безпілотників.

На сході Харківської та в Запорізькій областях відомо про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією РФ. Станом на 21:33 російський ударний дрон летів у напрямку Харкова з південного сходу.

Cтаном на 21:47 БПЛА:

У центрі та на півдні Харківщини, курс - західний/південно-західний/північно-західний;

На півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний;

В центрі та на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний;

На сході Миколаївщини, курс - західний;

На півночі Дніпропетровщини, курс - південний.

О 21:50 дрон летів на Дніпро з північного сходу. За 2 хв загрозу оголосили для Київщини.

О 22:10 ПС ЗСУ попередили про російську КАБ у напрямку Сум з північного напрямку, згодом для Чернігова зʼявилася загроза ударного БПЛА РФ.

Рух дронів станом на 22:35:

БПЛА в центрі та на північному заході Харківщини, курс - західний/південно-західний/північно-західний;

в центрі та на північному заході Харківщини, курс - західний/південно-західний/північно-західний; БПЛА на півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний/південно-східний;

на півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний/південно-східний; БПЛА в центрі Чернігівщини, курс - південно-західний;

в центрі Чернігівщини, курс - південно-західний; БПЛА на півночі та північному сході Дніпропетровщини, курс - західний/північний.

О 22:37 військові зафіксували рух дрона на півночі Київської області, курс - західний/північно-західний/південний.

Потім стало відомо про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину. О 22:42 зафіксували швидкісну ціль на Запорізьку область, коли через три хвилини - повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

У ніч на вівторок, 14 січня, російські загарбники вчергове атакували територію України ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила 58 повітряних цілей ворога.