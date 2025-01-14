Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 14 січня
Увечері вівторка, 14 січня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Рух дронів станом на 21:07:
- БПЛА на сході та центрі Харківщини, курс - західний/південно-західний;
- БПЛА на півночі на півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний/південний;
- БПЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний;
- БПЛА на півночі Херсонщини, курс - північно-західний.
Для прифронтових областей існує загроза застосування авіаційних засобів ураження. Для Кіровоградщини, Полтавщини й Дніпропетровщини фіксують загрозу ворожих ударних безпілотників.
На сході Харківської та в Запорізькій областях відомо про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією РФ. Станом на 21:33 російський ударний дрон летів у напрямку Харкова з південного сходу.
Cтаном на 21:47 БПЛА:
- У центрі та на півдні Харківщини, курс - західний/південно-західний/північно-західний;
- На півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний;
- В центрі та на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний;
- На сході Миколаївщини, курс - західний;
- На півночі Дніпропетровщини, курс - південний.
О 21:50 дрон летів на Дніпро з північного сходу. За 2 хв загрозу оголосили для Київщини.
О 22:10 ПС ЗСУ попередили про російську КАБ у напрямку Сум з північного напрямку, згодом для Чернігова зʼявилася загроза ударного БПЛА РФ.
Рух дронів станом на 22:35:
- БПЛА в центрі та на північному заході Харківщини, курс - західний/південно-західний/північно-західний;
- БПЛА на півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний/південно-східний;
- БПЛА в центрі Чернігівщини, курс - південно-західний;
- БПЛА на півночі та північному сході Дніпропетровщини, курс - західний/північний.
О 22:37 військові зафіксували рух дрона на півночі Київської області, курс - західний/північно-західний/південний.
Потім стало відомо про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину. О 22:42 зафіксували швидкісну ціль на Запорізьку область, коли через три хвилини - повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
У ніч на вівторок, 14 січня, російські загарбники вчергове атакували територію України ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила 58 повітряних цілей ворога.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.29 Купівля 42.29Продаж 42.96
- EUR Купівля 43.34Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе