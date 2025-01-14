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Оновлено

Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 14 січня

Дар'я Куркіна
14 січня, 2025 вiвторок
23:00
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Увечері вівторка, 14 січня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України

Зміст

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Рух дронів станом на 21:07:

  • БПЛА на сході та центрі Харківщини, курс -  західний/південно-західний;
  •  БПЛА на півночі на півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний/південний;
  •  БПЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний;
  •  БПЛА на півночі Херсонщини, курс - північно-західний.

Для прифронтових областей існує загроза застосування авіаційних засобів ураження. Для Кіровоградщини, Полтавщини й Дніпропетровщини фіксують загрозу ворожих ударних безпілотників.

На сході Харківської та в Запорізькій областях відомо про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією РФ. Станом на 21:33 російський ударний дрон летів у напрямку Харкова з південного сходу.

Cтаном на 21:47 БПЛА:

  • У центрі та на півдні Харківщини, курс -  західний/південно-західний/північно-західний;
  • На півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний;
  • В центрі та на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • На сході Миколаївщини, курс - західний;
  • На півночі Дніпропетровщини, курс - південний.

О  21:50 дрон летів на Дніпро з північного сходу. За 2 хв загрозу оголосили для Київщини.

О 22:10 ПС ЗСУ попередили про російську КАБ у напрямку Сум з північного напрямку, згодом для Чернігова зʼявилася загроза ударного БПЛА РФ.

Рух дронів станом на 22:35:

  • БПЛА в центрі та на північному заході Харківщини, курс - західний/південно-західний/північно-західний;
  •  БПЛА на півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний/південно-східний;
  •  БПЛА в центрі Чернігівщини, курс - південно-західний;
  •  БПЛА на півночі та північному сході Дніпропетровщини, курс - західний/північний.

О 22:37 військові зафіксували рух дрона на півночі Київської області, курс - західний/північно-західний/південний. 

Потім стало відомо про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину. О 22:42 зафіксували швидкісну ціль на Запорізьку область, коли через три хвилини - повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

У ніч на вівторок, 14 січня, російські загарбники вчергове атакували територію України ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила 58 повітряних цілей ворога.

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
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