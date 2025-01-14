Сили ППО вночі знищили 58 з 80 російських дронів
У ніч на вівторок, 14 січня, російські загарбники вчергове атакували територію України ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила 58 повітряних цілей ворога
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Як зазначається, з 18:30 13 січня окупанти випустили по Україні 80 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.
Станом на 09:00 авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України підтвердили збиття 58 ударних БПЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
Збиті ворожі безпілотники завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, майно громадян. У Чугуєві на Харківщині є постраждалі.
Водночас ще 21 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений. Минулося без негативних наслідків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.28 Купівля 42.28Продаж 42.97
- EUR Купівля 43.33Продаж 44.19
- Актуальне
- Важливе