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Сили ППО вночі знищили 58 з 80 російських дронів

Світлана Кравченко
14 січня, 2025 вiвторок
09:24
Війна з Росією ППО, обстріл, ЗСУ

У ніч на вівторок, 14 січня, російські загарбники вчергове атакували територію України ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила 58 повітряних цілей ворога

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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається, з 18:30 13 січня окупанти випустили по Україні 80 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Станом на 09:00 авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України підтвердили збиття 58 ударних БПЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Збиті ворожі безпілотники завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі,  майно громадян. У Чугуєві на Харківщині є постраждалі.

Водночас ще 21 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений. Минулося без негативних наслідків.

Теги:
Новини
Україна
ППО
російська армія
безпілотник
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