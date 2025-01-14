Сили ППО вночі знищили 58 з 80 російських дронів

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається, з 18:30 13 січня окупанти випустили по Україні 80 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Станом на 09:00 авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України підтвердили збиття 58 ударних БПЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Збиті ворожі безпілотники завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, майно громадян. У Чугуєві на Харківщині є постраждалі.

Водночас ще 21 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений. Минулося без негативних наслідків.