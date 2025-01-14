Згенерований ШІ Бред Пітт ошукав француженку на €830 тис. задля "лікування раку"
53-річна француженка перерахувала €830 тис. шахраю, який видавав себе за Бреда Пітта, використовуючи штучний інтелект. Жінка вірила, що була в стосунках з актором, якому перерахувала кошти на нібито лікування раку
Про це пише The Guardian.
Дизайнерка інтерʼєрів Енн подала скаргу в поліцію на шахрайство. За її словами, вона півтора року спілкувалася з фейковим Бредом Піттом.
На початку 2023 року 53-річній француженці написала особа, яка видавала себе за матір американського актора. "Джейн Пітт" написала жертві, що та буде гарною парою для її "сина". Згодом з жінкою звʼязалися з іншого облікового запису під іменем Бреда Пітта.
Зазначено, що шахрай під час спілкування використовував технологію створення зображень штучного інтелекту: таким чином, він надсилав співрозмовниці селфі та "копію паспорта" Пітта.
"Я була закохана в чоловіка, з яким спілкувалася. Він знав, як розмовляти з жінкою", - поділилася Енн.
За словами жінки, актор просив у неї фінансову допомогу для "лікування раку", оскільки його рахунки були заморожені під час процедури розлучення з Анджеліною Джолі. Також жертва отримувала згенеровані ШІ фотографії Пітта, де той нібито в лікарні, з проханням допомогти фінансово на "лікування нирок".
- 30 грудня 2024 року пара відомих акторів Анджеліна Джолі та Бред Пітт уклали угоду про розлучення після 8 років судової тяганини.
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