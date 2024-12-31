Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно розлучились

Про це інформує Associated Press.

Інформацію виданню підтвердив адвокат Джолі Джеймс Саймон.

"Більше восьми років тому Анджеліна подала на розлучення з містером Піттом, - наголосив Саймон. - Вона і діти залишили все майно, яким вони володіли разом з містером Піттом, і відтоді вона зосередилася на пошуку миру і зцілення для своєї сім'ї. Це лише одна частина тривалого процесу, який розпочався вісім років тому. Відверто кажучи, Анжеліна виснажена, але вона відчуває полегшення від того, що ця частина вже позаду".

Наразі жодні судові документи про угоду ще не були подані, і остаточне затвердження угоди має надати суддя.

У виданні зазначили, що 49-річна Джолі та 61-річний Пітт були однією з найпомітніших пар у кіноіндустрії протягом 12 років, з яких два провели в шлюбі. Вони мають шістьох спільних дітей.

Джолі подала на розлучення у 2016 році, після інциденту під час польоту на приватному літаку з Європи, під час якого, за її словами, Пітт жорстоко поводився з нею та їхніми дітьми. ФБР і Департамент у справах дітей та сім'ї округу Лос-Анджелес розслідували дії Пітта і вирішили, що проти нього не потрібно вживати жодних заходів.