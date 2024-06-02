Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта звернулася до суду з проханням прибрати прізвище батька
Дочка акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло Нувель Джолі-Пітт подала документи, щоб прибрати "Пітт" зі свого прізвища
Про це повідомляє Associated Press.
27 травня у день свого 18-річчя Шайло Нувель Джолі-Пітт подала петицію до Вищого суду округу Лос-Анджелес з проханням змінити своє ім'я на Шайло Нувель Джолі.
Шайло народилася 27 травня 2006 року в Свакопмунді, Намібія, і є третьою дитиною з шести дітей колишнього подружжя. Серед братів і сестер також є Меддокс, Пакс, Захара і близнюки Нокс і Вів'єн.
З усіх дітей Шайло першою подала клопотання про юридичну зміну прізвища.
Довідково: Шайло є першою біологічною дитиною Джолі та Пітта. У 2008 році у пари також народилися близнюки Нокс Леон і Вів'єн Маршелін.
З ранніх років Шайло знімалася у фільмах, зокрема зі своїм знаменитим батьком. Вперше вона знялася разом з Піттом у фільмі 2008 року "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", а потім озвучила Шуай Шуай у фільмі "Кунг-фу Панда 3" 2016 року.
- У травні минулого року Анджеліна Джолі оголосила про відкриття модного дому Atelier Jolie.
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