Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта звернулася до суду з проханням прибрати прізвище батька

Про це повідомляє Associated Press.

27 травня у день свого 18-річчя Шайло Нувель Джолі-Пітт подала петицію до Вищого суду округу Лос-Анджелес з проханням змінити своє ім'я на Шайло Нувель Джолі.

Шайло народилася 27 травня 2006 року в Свакопмунді, Намібія, і є третьою дитиною з шести дітей колишнього подружжя. Серед братів і сестер також є Меддокс, Пакс, Захара і близнюки Нокс і Вів'єн.

З усіх дітей Шайло першою подала клопотання про юридичну зміну прізвища.

Довідково: Шайло є першою біологічною дитиною Джолі та Пітта. У 2008 році у пари також народилися близнюки Нокс Леон і Вів'єн Маршелін.

З ранніх років Шайло знімалася у фільмах, зокрема зі своїм знаменитим батьком. Вперше вона знялася разом з Піттом у фільмі 2008 року "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", а потім озвучила Шуай Шуай у фільмі "Кунг-фу Панда 3" 2016 року.