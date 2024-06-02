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Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта звернулася до суду з проханням прибрати прізвище батька

2 червня, 2024 неділя
12:35
Культура Шайло Нувель Джолі-Пітт, Анджеліни Джолі та Бред Пітт

Дочка акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло Нувель Джолі-Пітт подала документи, щоб прибрати "Пітт" зі свого прізвища

Зміст

Про це повідомляє Associated Press.

27 травня у день свого 18-річчя Шайло Нувель Джолі-Пітт подала петицію до Вищого суду округу Лос-Анджелес з проханням змінити своє ім'я на Шайло Нувель Джолі.

Шайло народилася 27 травня 2006 року в Свакопмунді, Намібія, і є третьою дитиною з шести дітей колишнього подружжя. Серед братів і сестер також є Меддокс, Пакс, Захара і близнюки Нокс і Вів'єн.

З усіх дітей Шайло першою подала клопотання про юридичну зміну прізвища. 

Довідково: Шайло є першою біологічною дитиною Джолі та Пітта. У 2008 році у пари також народилися близнюки Нокс Леон і Вів'єн Маршелін.

З ранніх років Шайло знімалася у фільмах, зокрема зі своїм знаменитим батьком. Вперше вона знялася разом з Піттом у фільмі 2008 року "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", а потім озвучила Шуай Шуай у фільмі "Кунг-фу Панда 3" 2016 року.

  • У травні минулого року Анджеліна Джолі оголосила про відкриття модного дому Atelier Jolie.

Теги:
Світ
Кіно
Анджеліна Джолі
Бред Пітт
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