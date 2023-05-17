Анджеліна Джолі оголосила про відкриття модного дому Atelier Jolie

Про це вона повідомила в інстаграмі 17 травня.

"Сьогодні я починаю щось нове - колектив, де кожен може творити. Atelier Jolie

– це місце для творчих людей для співпраці з вмілою та різноманітною родиною кравців і модельєрів з усього світу", – написала Джолі.

Вона зазначила, що це пов'язано з її вдячністю та глибокою повагою до багатьох кравців і виробників, з якими вона працювала протягом багатьох років.

За словами Джолі, в модному домі вона прагне використовувати якісний вінтажний матеріал і вже наявну тканину.

"Це все нове, і я більше художник, ніж бізнес-леді. Я сподіваюся побачити вас тут і бути однією із тих, хто творить разом з вами в нашому новому творчому колективі", – додала Джолі.

Про те, що Анджеліна Джолі вирішила запустити власний бренд, видання The Sun писало в березні. Над проєктом на той час вона працювала вже понад рік. Під маркою Atelier Jolie акторка планує випускати все, починаючи від ювелірних виробів до дорогого одягу. У процесі створення модного дому Джолі зіштовхнулася з проблемою – бренд із такою назвою вже існує. Анджеліна Джолі подала заявку на глобальну торговельну марку. Імовірно, товарний знак усе ж схвалили.

Джолі є шанувальницею "стійкої" моди, тож у відповідному руслі має працювати й новий бренд.