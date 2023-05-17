Анджеліна Джолі оголосила про відкриття модного дому Atelier Jolie
Джолі позиціонує проєкт як місце для творчості та відкриттів: клієнти Atelier Jolie будуть дизайнерами, а для втілення їхніх бажань працюватиме команда кравців, модельєрів і майстрів із пошиття
Про це вона повідомила в інстаграмі 17 травня.
"Сьогодні я починаю щось нове - колектив, де кожен може творити. Atelier Jolie
– це місце для творчих людей для співпраці з вмілою та різноманітною родиною кравців і модельєрів з усього світу", – написала Джолі.
Вона зазначила, що це пов'язано з її вдячністю та глибокою повагою до багатьох кравців і виробників, з якими вона працювала протягом багатьох років.
За словами Джолі, в модному домі вона прагне використовувати якісний вінтажний матеріал і вже наявну тканину.
"Це все нове, і я більше художник, ніж бізнес-леді. Я сподіваюся побачити вас тут і бути однією із тих, хто творить разом з вами в нашому новому творчому колективі", – додала Джолі.
Про те, що Анджеліна Джолі вирішила запустити власний бренд, видання The Sun писало в березні. Над проєктом на той час вона працювала вже понад рік. Під маркою Atelier Jolie акторка планує випускати все, починаючи від ювелірних виробів до дорогого одягу. У процесі створення модного дому Джолі зіштовхнулася з проблемою – бренд із такою назвою вже існує. Анджеліна Джолі подала заявку на глобальну торговельну марку. Імовірно, товарний знак усе ж схвалили.
Джолі є шанувальницею "стійкої" моди, тож у відповідному руслі має працювати й новий бренд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.19
Купівля 37.19Продаж 37.77
-
EUR
Купівля 40.41Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе