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"Байден робив усе правильно, але невчасно": капітан ЗСУ Луценко

Марина Клюєва
14 січня, 2025 вiвторок
22:01
Світ Джо Байден

Політик, капітан ЗСУ Юрій Луценко, підсумовуючи президентство Джо Байдена, зазначив, що нинішній президент США не забезпечив те, щоб Україна була живою в її політичних межах

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Він (Байден, - ред.) забезпечив те, що ми живі, але не забезпечив те, щоб Україна в її політичних межах була живою. Він робив все правильно, але невчасно і не в повному масштабі. Тобто кожну дію Байдена ми чекали, вихаркуючи кров'ю на фронті, починаючи з Javelin, потім ATACMS, потім Himars, потім в F-16 і так далі. Все це був чудовий подвиг з точки зору американської політики, але з точки зору нашої політики це було невчасно і не в тій кількості, яка була потрібна", - сказав він. 

Юрій Луценко наголосив, що Байдену є за що дякувати, адже, за його словами, нині Україна на 90% воює зброєю, наданою США.

"І тому я Байдену страшенно вдячний, що ми не здохли. Бо ми сьогодні воюємо на 90% зброєю, яку дає нам Америка Байдена. Але, з іншого боку, я пам'ятаю, що те, що він не зробив означає ще війну в 25-му, я не знаю, чи буде ще в 26-му році. Формула перемоги України складається з чотирьох букв - НАТО. Саме цю формулу, саме Байден після Обами дозволив обговорювати, бо при Обамі це взагалі було табу. Я хочу нагадати, хто забув, що при Порошенку Америка мала ембарго, тобто заборону на постачання Україні летальної зброї. І навіть обладнання, з допомогою якого можуть виготовляти летальну зброю", - зазначив політик. 

Він зауважив, що допомога Україні почалася завдяки Джо Байдену. 

"І от прийшов Байден, який це переосмислив і почав помаленьку щось нам допомагати. Якби для українців потрапляння в рай було за правилами Байдена потрапляння України в НАТО, то жодного українця в раю не було б. Але, з іншого боку, якби не було Байдена, то ніхто з нас би не мав навіть можливості думати про рай. От це і є така важка історія про Байдена-президента, який врятував Україну, якому ми маємо бути вдячні за порятунок, але все ще дорікати за те, що ми не в раю", - додав Юрій Луценко. 

  • 14 січня президент США Джо Байден поділився деталями свого візиту до Києва, який відбувся 20 лютого 2023 року та заявив, що пишається, що згуртував світ для підтримки України.
Теги:
Новини
Україна
зброя
Юрій Луценко
ЗСУ
Джо Байден
Війна з Росією
НАТО
США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
Світ про Україну
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