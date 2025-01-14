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"Українці збіса сміливі, ми від них не відвернемося": Байден поширив відео про свій візит до Києва

Ольга Бабишена
14 січня, 2025 вiвторок
01:43
Світ Джозеф Байден і ВолодимирЗеленський

Президент США Джо Байден поділився деталями свого візиту до Києва, який відбувся 20 лютого 2023 року та заявив, що пишається, що згуртував світ для підтримки України

Зміст

Відповідне відео Байден поширив, зокрема, в instagram. Воно поєднує фрагменти розповідей президента США та очільника України. 

Відео починається з прямої мови Володимира Зеленського. Він розповідає, що дуже важливо, що Байден на власні очі побачив, що відбувається в Україні. 

"Він зміг по-справжньому поділитися цим зі своїм народом, тому що він був тут", - зазначив Зеленський. 

Президент України наголосив, що це був перший випадок в історії США, коли очільник Америки побував у країні, яка перебуває у стані війни, але не контролюється американською армією.

"Коли президент Зеленський вказав, що жоден американський президент не був у країні, охопленій війною, без супроводу військових-охоронців. Але я вирішив з'явитися у Києві й дати світові зрозуміти, що ми підтримуємо українців у боротьбі з російською агресією. І немає кращого шляху, щоб це показати, ніж сісти на потяг, приїхати і сказати: "Ми з вами", - розповів Байден. 

Президент України підкреслив, що українці розуміють важливість допомоги США і бачачи візит Байдена розуміють, що Україна не самотня. 

Байден, своєю чергою, сказав, що через загрозу російської повітряної атаки не було можливості прилетіти літаком, а секретні служби були стурбовані, що росіяни знатимуть про плани й щось зроблять. 

"Але ми сподівалися донести до українського народу, що вони збіса сміливі й ми від них не відвернемося", - наголосив Байден. 

  • 20 лютого 2023 року Джо Байден прибув з неанонсованим візитом до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.  
  • На Алеї сміливості в Києві встановили пам'ятну табличку Байдену – на знак вдячності за допомогу Україні.
Теги:
Відео
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Джо Байден
Війна з Росією
США
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