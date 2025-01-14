"Українці збіса сміливі, ми від них не відвернемося": Байден поширив відео про свій візит до Києва

Відповідне відео Байден поширив, зокрема, в instagram. Воно поєднує фрагменти розповідей президента США та очільника України.

Відео починається з прямої мови Володимира Зеленського. Він розповідає, що дуже важливо, що Байден на власні очі побачив, що відбувається в Україні.

"Він зміг по-справжньому поділитися цим зі своїм народом, тому що він був тут", - зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що це був перший випадок в історії США, коли очільник Америки побував у країні, яка перебуває у стані війни, але не контролюється американською армією.

"Коли президент Зеленський вказав, що жоден американський президент не був у країні, охопленій війною, без супроводу військових-охоронців. Але я вирішив з'явитися у Києві й дати світові зрозуміти, що ми підтримуємо українців у боротьбі з російською агресією. І немає кращого шляху, щоб це показати, ніж сісти на потяг, приїхати і сказати: "Ми з вами", - розповів Байден.

Президент України підкреслив, що українці розуміють важливість допомоги США і бачачи візит Байдена розуміють, що Україна не самотня.

Байден, своєю чергою, сказав, що через загрозу російської повітряної атаки не було можливості прилетіти літаком, а секретні служби були стурбовані, що росіяни знатимуть про плани й щось зроблять.

"Але ми сподівалися донести до українського народу, що вони збіса сміливі й ми від них не відвернемося", - наголосив Байден.