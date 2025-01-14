Вірменія підписала з США договір про стратегічне партнерство
У вівторок, 14 січня, Вірменія та Сполучені Штати Америки у Вашингтоні підписали договір про стратегічне партнерство
Про це повідомляє ArmenPress.
Документ підписали держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян.
"Ми створюємо Комісію зі стратегічного партнерства США-Вірменія. Вона дає нам можливість розширити співпрацю в різних сферах: економічні питання, безпека і оборона, демократія, правосуддя", - сказав Блінкен, додавши, що документ є "важливою віхою" у відносинах двох країн.
За словами Мірзояна, документ охоплює багато сфер та передбачає: зміцнення економічних та енергетичних зв'язків, комунікації, поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки, зміцнення демократичних інститутів, сприяння справедливості та верховенству права, розвиток інновацій та високих технологій, а також розширення контактів.
Вірменський міністр наголосив: відносини його держави зі Штатами "значно розвинулися" останніми роками й ґрунтуються на спільних цінностях та інтересах.
"Вони досягли рівня, коли встановлення стратегічного партнерства не тільки відповідає наявним реаліям, але й є необхідним у контексті роботи в складних геополітичних умовах", - додав Мірзоян.
- 9 січня уряд Вірменії схвалив проєкт закону початок процесу вступу країни до Євросоюзу. Тоді ж у Кремлі заявили, що "Вірменія навряд чи зможе бути одночасно і в Євросоюзі, і в Євразійському економічному союзі".
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