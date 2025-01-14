Вірменія підписала з США договір про стратегічне партнерство

Про це повідомляє ArmenPress.

Документ підписали держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян.

"Ми створюємо Комісію зі стратегічного партнерства США-Вірменія. Вона дає нам можливість розширити співпрацю в різних сферах: економічні питання, безпека і оборона, демократія, правосуддя", - сказав Блінкен, додавши, що документ є "важливою віхою" у відносинах двох країн.

За словами Мірзояна, документ охоплює багато сфер та передбачає: зміцнення економічних та енергетичних зв'язків, комунікації, поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки, зміцнення демократичних інститутів, сприяння справедливості та верховенству права, розвиток інновацій та високих технологій, а також розширення контактів.

Вірменський міністр наголосив: відносини його держави зі Штатами "значно розвинулися" останніми роками й ґрунтуються на спільних цінностях та інтересах.

"Вони досягли рівня, коли встановлення стратегічного партнерства не тільки відповідає наявним реаліям, але й є необхідним у контексті роботи в складних геополітичних умовах", - додав Мірзоян.

9 січня уряд Вірменії схвалив проєкт закону початок процесу вступу країни до Євросоюзу. Тоді ж у Кремлі заявили, що "Вірменія навряд чи зможе бути одночасно і в Євросоюзі, і в Євразійському економічному союзі".





