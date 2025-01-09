Вірменський уряд схвалив проєкт закону про початок процесу вступу країни до ЄС
У четвер, 9 січня, уряд Вірменії схвалив проєкт закону початок процесу вступу країни до Євросоюзу
Про це пише NEWS.am.
Зазначається, що питання на розгляд уряду представив міністр закордонних справ Арарат Мірзоян.
"Законопроєкт про початок процесу членства Вірменії в ЄС був винесений на обговорення Національних Зборів як громадянська ініціатива, і тепер уряд повинен висловити свою позицію", - зазначив Мірзоян.
Він також додав, що рекомендує надати позитивну відповідь.
За його словами, "в останні роки між Вірменією та ЄС були досить інтенсивні та динамічні відносини".
"Вони мали багатий зміст і охоплювали різні сфери. ЄС у різних випадках висловлював чітку політичну підтримку демократії у Вірменії. ЄС фактично долучився до організації безпекового середовища навколо Вірменії. Я маю на увазі розгортання цивільної моніторингової місії ЄС", - додав Мірзоян.
Міністр закордонних справ також згадав про те, що Євросоюз висловив готовність підтримати зміцнення економічної стійкості Вірменії.
"Очевидно, що ЄС має багаті демократичні традиції, сильні демократичні інститути, середовище вільної конкуренції, сучасну економіку та передову науку. Крім того, ви, пане прем’єр-міністре, у Європейському парламенті заявили, що Вірменія готова наблизитися до ЄС настільки, наскільки ЄС вважатиме це можливим. Ми також бачимо ознаки цієї можливості. Я маю на увазі початок лібералізації візового режиму та низку інших інструментів, які були застосовані або обговорюються з ЄС", - зазначив Мірзоян.
- У вересні 2024 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян припустив курс держави на вступ до Європейського Союзу, якщо буде "більш-менш реальна можливість".
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