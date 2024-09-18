Премʼєр Вірменії Пашинян припустив вступ до ЄС, якщо буде "реальна можливість"

Про це повідомляє Armenpress.

"Ні для кого не секрет, що після моєї заяви у Вірменії це питання стало невід'ємною частиною політичного порядку денного: чи повинна Вірменія офіційно прийняти курс на вступ до Європейського Союзу. Але тут треба розуміти, що це не одностороння дія і навіть не двостороння дія. Ми повинні бути дуже обережними при формулюванні проблем, щоб не створювати нових розчарувань у нашого народу на шляху вирішення цих проблем", - сказав Пашинян.

Вірменський премʼєр наголосив, продовження державою демократичної стратегії наблизить її до ЄС, США та західних партнерів. Водночас він додав, що майбутні відносини Єревану з Євросоюзом мають бути "прозорими".

"Більше того, і наміри наших партнерів по Євросоюзу повинні бути прозорими і так далі. В принципі, я не можу виключати, що якщо ми побачимо більш-менш реальну можливість стати повноправним членом Європейського Союзу, в тому числі тримаючи під контролем можливі загрози, які можуть виникнути на цьому шляху, ми не пропустимо цей момент", - підкреслив Пашинян.