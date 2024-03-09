Вірменія хоче вступити до Євросоюзу
Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що країна розглядає можливість подання заявки на членство в Європейському Союзі
Про це він сказав в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT World.
"Сьогодні у Вірменії широко обговорюється багато нових можливостей, і це не буде секретом, якщо я скажу, що це включає членство в Європейському Союзі", - сказав Мірзоян.
Про це він також сказав на полях дипломатичного форуму в Анталії, адже Вірменія прагне налагодити тісніші зв’язки із Заходом в умовах напруженості з традиційним союзником Росією.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян наприкінці минулого тижня відвідав парламент і зустрівся з однопартійцями та чільними політиками, закликавши оформити подання заявки на вступ у ЄС до осені.
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