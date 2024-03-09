Вірменія хоче вступити до Євросоюзу

Про це він сказав в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT World.

"Сьогодні у Вірменії широко обговорюється багато нових можливостей, і це не буде секретом, якщо я скажу, що це включає членство в Європейському Союзі", - сказав Мірзоян.

Про це він також сказав на полях дипломатичного форуму в Анталії, адже Вірменія прагне налагодити тісніші зв’язки із Заходом в умовах напруженості з традиційним союзником Росією.