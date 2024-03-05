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Вірменія планує восени подати заявку на вступ у ЄС, - Hraparak

5 березня, 2024 вiвторок
18:02
Новини Вірменія вступ у ЄС світ Росія

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян наприкінці минулого тижня відвідав парламент і зустрівся з однопартійцями та чільними політиками, закликавши оформити подання заявки на вступ у ЄС до осені

Про це повідомляє видання Hraparak.

На закритому обговоренні були присутні не лише депутати фракції КП, а й міністри, секретар РБ та члени правління партії. На порядку денному були питання, пов'язані з початком процесу отримання країною статусу кандидата на членство в ЄС. Нікол Пашинян дав зрозуміти, що Захід вимагає практичних кроків, щоб відокремитися від Росії та вивести її з регіону, і в нинішній ситуації у Вірменії немає іншого виходу, як виконати вимоги Заходу.

Пашинян також представив терміни, в які він передбачає подачу заявки: Вірменія має подати заявку не пізніше осені. У команді заявляють, що тоді Пашинян збирається провести конституційний референдум, вимагаючи від народу вотум довіри для зміни зовнішньої політики держави.

Більшість команди була проти поспіху, однак Пашинян наполягав на неминучості цього кроку і кілька разів підкреслював, що у них є час лише до осені. Відповідаючи на запитання про можливі небезпеки, він також сказав, що буде те, що станеться, від Росії немає жодної надії чи очікування, а Захід може дати гарантії безпеки.

Група депутатів також намагалася розрядити ситуацію, особливо заспокоїти тих, хто висловлювався проти. Вони сказали, що заявки деяких країн розглядаються роками, подача заявки не означає, що завтра можна стати кандидатом на членство в ЄС, але реакція Пашиняна показала, що у випадку з Вірменією питання пообіцяли швидко розглянути.

Було домовлено, що на наступній зустрічі, вони мають представити можливі наслідки та ризики кроку до кандидата на членство в ЄС. Пашинян закликав депутатів провести професійний аналіз і обговорити це питання на найближчих засіданнях.

  • 23 лютого прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна "заморозила" участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій "домінує Москва".
  • 12 лютого Пашинян повідомив, що його країна не була союзником Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року
  • Також раніше він говорив, що його країна більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера.

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