Вірменія планує восени подати заявку на вступ у ЄС, - Hraparak

Про це повідомляє видання Hraparak.

На закритому обговоренні були присутні не лише депутати фракції КП, а й міністри, секретар РБ та члени правління партії. На порядку денному були питання, пов'язані з початком процесу отримання країною статусу кандидата на членство в ЄС. Нікол Пашинян дав зрозуміти, що Захід вимагає практичних кроків, щоб відокремитися від Росії та вивести її з регіону, і в нинішній ситуації у Вірменії немає іншого виходу, як виконати вимоги Заходу.

Пашинян також представив терміни, в які він передбачає подачу заявки: Вірменія має подати заявку не пізніше осені. У команді заявляють, що тоді Пашинян збирається провести конституційний референдум, вимагаючи від народу вотум довіри для зміни зовнішньої політики держави.

Більшість команди була проти поспіху, однак Пашинян наполягав на неминучості цього кроку і кілька разів підкреслював, що у них є час лише до осені. Відповідаючи на запитання про можливі небезпеки, він також сказав, що буде те, що станеться, від Росії немає жодної надії чи очікування, а Захід може дати гарантії безпеки.

Група депутатів також намагалася розрядити ситуацію, особливо заспокоїти тих, хто висловлювався проти. Вони сказали, що заявки деяких країн розглядаються роками, подача заявки не означає, що завтра можна стати кандидатом на членство в ЄС, але реакція Пашиняна показала, що у випадку з Вірменією питання пообіцяли швидко розглянути.

Було домовлено, що на наступній зустрічі, вони мають представити можливі наслідки та ризики кроку до кандидата на членство в ЄС. Пашинян закликав депутатів провести професійний аналіз і обговорити це питання на найближчих засіданнях.