Вірменія "заморожує" участь в ОДКБ, - Пашинян
Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна "заморозила" участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій "домінує Москва"
Про це він заявив в інтерв'ю France24.
За словами прем'єра, участь Вірменії в Договорі про колективну безпеку (ОДКБ), в якому домінує Москва, "заморожена". Одночасно він стверджує, що питання збереження російської військової бази у Вірменії не стоїть на порядку денному.
Він також стверджує, що кілька місяців тому Росія відкрито закликала вірменське населення скинути владу. За його словами, "ця пропаганда з Москви проти нього не слабшає".
- 12 лютого прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не була союзником Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року
- Також раніше Пашинян заявляв, що його країна більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера.
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