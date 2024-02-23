Вірменія "заморожує" участь в ОДКБ, - Пашинян

Про це він заявив в інтерв'ю France24.

За словами прем'єра, участь Вірменії в Договорі про колективну безпеку (ОДКБ), в якому домінує Москва, "заморожена". Одночасно він стверджує, що питання збереження російської військової бази у Вірменії не стоїть на порядку денному.

Він також стверджує, що кілька місяців тому Росія відкрито закликала вірменське населення скинути владу. За його словами, "ця пропаганда з Москви проти нього не слабшає".