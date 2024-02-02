Вірменія більше не може покладатися на Росію у військових потребах, - прем'єр
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера
Про це пише Reuters.
Прем'єр припускає, що Вірменія повинна подумати про налагодження тісніших зв’язків зі Сполученими Штатами, Францією, Індією та Грузією.
За його словами, раніше 95-97% оборонних відносин Вірменії були з Росією. Пашинян наголосив, що зараз цього не може бути як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин.
Пашинян каже, що Росія підвела Вірменію, коли Азербайджан розпочав військову операцію, яка повернула контроль над анклавом Нагірний Карабах.
- З 1 лютого у Вірменії офіційно набув чинності Римський статут, на підставі якого заснований Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Путіна.
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