Вірменія більше не може покладатися на Росію у військових потребах, - прем'єр

Про це пише Reuters.

Прем'єр припускає, що Вірменія повинна подумати про налагодження тісніших зв’язків зі Сполученими Штатами, Францією, Індією та Грузією.

За його словами, раніше 95-97% оборонних відносин Вірменії були з Росією. Пашинян наголосив, що зараз цього не може бути як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин.

Пашинян каже, що Росія підвела Вірменію, коли Азербайджан розпочав військову операцію, яка повернула контроль над анклавом Нагірний Карабах.