У Вірменії набув чинності Римський статут, що зобов'язує її арештувати Путіна за рішенням МКС

Про це повідомив Міжнародний кримінальний суд на своїй сторінці у мережі Х.

Вірменія стала 124 країною-членом МКС.

Ратифікація Римського статуту означає, що Вірменія має право арештувати та передати до Міжнародного кримінального суду президента РФ Володимира Путіна, якщо той буде на території країни.

Відзначимо, що Вірменія також є членом Організації договору про колективну безпеку — військово-політичної організації, до якої входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. В останньому саміті ОДКБ, який відбувався у Білорусі, Вірменія не брала участі.

Що передувало

17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.

24 березня Конституційний суд Вірменії визнав, що зобов'язання за Римським статутом відповідають конституції країни.

У квітні у Вірменії заявили, що попри ратифікацію Римського статуту, яким керується Міжнародний кримінальний суд, уряд країни "не має наміру та бажання" арештовувати Путіна.

1 вересня уряд Вірменії надіслав Римський статут до Національних зборів на ратифікацію.

5 вересня Росія почала вимагати, щоб влада Вірменії пояснила бажання ратифікувати Римський статут.

13 вересня прем'єр-міністр Микол Пашинян оголосив, що Вірменія повністю ратифікує Римський статут та наголосив, що це не має відношення до відносин країни з РФ.

28 вересня у Вірменії заявили, що ратифікація не зобов'яже до арешту Путіна.

3 жовтня під час засідання парламенту опозиційні фракції "Вірменія" та "Честь маю" бойкотували обговорення Римського статуту та залишили залу, проте рішення було ухвалене.