Про це віцеспікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян заявив в інтерв’ю Armenpress.

Він розповів, що багато хто сприйняв можливість ратифікації Римського статуту як реакцію на ордер про арешт Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд. Посадовець пояснив, що закон про ратифікацію Римського статуту було прийнято як "відгук Вірменії на випадки агресії Азербайджану щодо суверенних територій Вірменії" і що ратифікація статуту дозволить Вірменії "притягнути до відповідальності військовослужбовців Азербайджану".

Аршакян повідомив, що питання про ратифікацію було піднято ще 3 січня 2022 року, і обговорення тривало майже 3 місяці. За цей час Конституційний суд країни мав визначити, чи відповідає Римський статут принципам конституції Вірменії.

Він наголосив, що ордер на арешт Путіна було опубліковано 17 березня, а рішення про ратифікацію від конституційного суду Вірменії - 24 березня.

"Рішення Конституційного суду не визнає винним нікого, у жодному питанні й не вимагає кроків до арешту будь-кого. А уряд Вірменії у грудні 2022 р., звичайно, не міг ні вгадати, ні передбачити ймовірність та зміст конкретних рішень Міжнародного кримінального суду у березні", - заявив Аршакян.

Він наголосив, що правляча партія країни "не має наміру чи бажання", арештовувати Путіна у разі його відвідин Вірменії.

Віцеспікер також зазначив, що ратифікація Римського статуту не робить арешт Путіна неминучим.

"Сьогодні, ми підписали з іншою країною угоду, згідно з якою Римський статут не вплине на наші двосторонні відносини. Таке врегулювання можливо і з Росією. Але це лише один з варіантів. Є інші варіанти. Ясно одне: ми почули побоювання, висловлені Російською Федерацією, і я думаю, що ми зможемо досягти того, щоб забезпечення подальшого процесу, пов'язаного з Римським статутом, не завдавало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією та Росією", - сказав Аршакян.