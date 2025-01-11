У Голосіївському районі Києва маршрутка зіткнулася з мінівеном: двоє загиблих, серед поранених діти

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Києві.

Повідомлення про ДТП на Столичному шосе надійшло о 18:29. Внаслідок зіткнення маршрутного автобуса та мінівена Hyundai постраждали водій та 7 пасажирів маршрутки. Медики госпіталізували трьох людей, серед яких 6-річна дитина.

З мінівена рятувальники деблокували тіла чоловіка та жінки. До прибуття рятувальників вдалось врятувати 4-річну дитину, яку госпіталізували в лікарню "Охматдит".

У ДСНС додали, що причину дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть правоохоронці.