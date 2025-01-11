У Голосіївському районі Києва маршрутка зіткнулася з мінівеном: двоє загиблих, серед поранених діти
Ввечері 11 січня в Голосіївському районі столиці маршрутка зіткнулася з мінівеном. Внаслідок ДТП загинули двоє людей, серед поранених діти 4 і 6 років
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Києві.
Повідомлення про ДТП на Столичному шосе надійшло о 18:29. Внаслідок зіткнення маршрутного автобуса та мінівена Hyundai постраждали водій та 7 пасажирів маршрутки. Медики госпіталізували трьох людей, серед яких 6-річна дитина.
З мінівена рятувальники деблокували тіла чоловіка та жінки. До прибуття рятувальників вдалось врятувати 4-річну дитину, яку госпіталізували в лікарню "Охматдит".
У ДСНС додали, що причину дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть правоохоронці.
- Протягом новорічного періоду в Україні сталося 811 автопригод із загиблими та потерпілими.
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