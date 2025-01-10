За новорічні свята у ДТП в Україні загинули 123 людини
Протягом новорічного періоду в Україні сталося 811 автопригод із загиблими та потерпілими
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Укрінформ.
"Можна сказати, що нам вдалося зменшити показник, який був у (аналогічний, - ред.) торішній період. За цей новорічний період трапилося 811 ДТП з потерпілими і загиблими. У цих ДТП 1131 особа, на жаль, отримала травми, і 123 людини загинули", - повідомив Білошицький.
Він також звернув увагу на те, що відповідні показники минулого року були меншими за позаторішні.
"Тобто, можна говорити, що щороку ми посилюємо ці заходи", - зазначив правоохоронець.
Олексій Білошицький зазначив, що контрольованою ситуація була не тільки на дорогах, а й у сфері громадської безпеки і порядку.
"Вдалося не допустити порушень встановлених норм, у тому числі щодо застосування піротехнічних засобів. Практично ми не мали таких масових випадків, вони були поодинокими, і на них одразу реагували дуже і дуже категорично", - заявив він.
За словами Білошицького, у новорічний період на лінію 102 надійшло 697 тисяч звернень від громадян, серед них – повідомлення про ДТП, конфлікти, домашнє насильство, крадіжки тощо.
"На всі виклики ми реагували і надавали відповідну оцінку", - наголосив посадовець.
Він констатував, що загалом період різдвяно-новорічних свят в Україні минув досить стабільно та з максимальними заходами безпеки.
- У низці українських міст у новорічний вечір запускали салюти.
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