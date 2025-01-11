На залізничному вокзалі у Страсбурзі потяг зійшов з рейок та врізався в інший: є постраждалі

Про це інформує DNA.

На місце події прибуло понад 15 машин швидкої допомоги, 121 пожежник на 50 машинах, поліція й військові.

Після інциденту станція була евакуйована, а доступ до неї заблокували військові. Також було створено великий командний пункт з метою координації рятувальних робіт. Пожежна бригада займається евакуацією постраждалих і надає медичну допомогу.

За попередніми даними, унаслідок аварій постраждали близько 100 людей, 30 з них у критичному стані.

Один зі свідків, Азіз Бушадід, зазначив, що його 20-річна сестра знаходилася в трамваї, який зійшов з рейок.

"Вона сказала мені, що у неї була травма голови, і що всі лежали на землі. Трамвай зійшов з рейок і врізався в трамвай, що їхав попереду". - розповів чоловік.

Як парамедик, він висловив сподівання, що поліція дозволить йому надати допомогу.

Жінка-поліцейський повідомила по мегафону, що "відбувається поліцейське втручання" і що "доступ для людей, які бажають сісти на поїзд, здійснюється через двері з боку таксі".