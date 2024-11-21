У Польщі зіштовхнулися два вантажні потяги, один з вагонів перекинувся: постраждав машиніст

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що у ніч проти 21 листопада у Кузні Раціборській на Сілезії сталася залізнична катастрофа. Середній вагон одного з потягів перекинувся, що призвело до сходу з рейок двох поїздів.

Одного з машиністів - без видимих ​​ушкоджень, але зі скаргами на біль у спині - доставили до лікарні. Другого оглянули на місці. Медики заявили, що везти його до медичного закладу немає потреби.

"Об’їзди велися через Седліску. Поліція регулює рух. Рух поїздів на залізничній лінії Недзя – Дзерговіце повністю призупинено", – повідомили в мерії Кузні Раціборської.