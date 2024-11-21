У Польщі зіштовхнулися два вантажні потяги, один з вагонів перекинувся: постраждав машиніст
Уночі 21 листопада у польській Сілезії зіткнулися два вантажні потяги. Через це один з вагонів у середині состава перекинувся. Постраждав машиніст
Про це повідомляє RMF24.
Зазначається, що у ніч проти 21 листопада у Кузні Раціборській на Сілезії сталася залізнична катастрофа. Середній вагон одного з потягів перекинувся, що призвело до сходу з рейок двох поїздів.
Одного з машиністів - без видимих ушкоджень, але зі скаргами на біль у спині - доставили до лікарні. Другого оглянули на місці. Медики заявили, що везти його до медичного закладу немає потреби.
"Об’їзди велися через Седліску. Поліція регулює рух. Рух поїздів на залізничній лінії Недзя – Дзерговіце повністю призупинено", – повідомили в мерії Кузні Раціборської.
- 13 жовтня на півдні Єгипту локомотив врізався у пасажирський потяг, що прямував до Каїра. Внаслідок зіткнення два вагони впали у річку. Щонайменше одна людина загинула.
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