У Єгипті локомотив врізався у пасажирський потяг: щонайменше одна людина загинула, є поранені
У неділю, 13 жовтня, на півдні Єгипту локомотив врізався у пасажирський потяг, що прямував до Каїра. Внаслідок зіткнення два вагони впали у річку. Щонайменше одна людина загинула
Про це повідомляє AP.
Зазначається, що зіткнення сталося в провінції Мінья, що за 270 кілометрів на південь від Каїра. У результаті два залізничні вагони впали в прилеглу річку. Наразі причина аварії з'ясовується.
За даними Міністерства охорони здоров’я, щонайменше 21 людину доставили до лікарень, з яких 19 виписали після надання меддопомоги.
У виданні зазначають, що сходження з рейок та аварії поїздів є звичним явищем у Єгипті через застарілу залізничну систему. Так у вересні два пасажирські потяги зіткнулися у місті в дельті Нілу. Тоді загинули щонайменше три людини.
- У червні у Чехії пасажирський потяг з причіпними вагонами до Чопа зіштовхнувся з вантажним. Тоді загинуло щонайменше 4 людини, серед них були дві українки.
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