У Єгипті локомотив врізався у пасажирський потяг: щонайменше одна людина загинула, є поранені

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що зіткнення сталося в провінції Мінья, що за 270 кілометрів на південь від Каїра. У результаті два залізничні вагони впали в прилеглу річку. Наразі причина аварії з'ясовується.

За даними Міністерства охорони здоров’я, щонайменше 21 людину доставили до лікарень, з яких 19 виписали після надання меддопомоги.

У виданні зазначають, що сходження з рейок та аварії поїздів є звичним явищем у Єгипті через застарілу залізничну систему. Так у вересні два пасажирські потяги зіткнулися у місті в дельті Нілу. Тоді загинули щонайменше три людини.