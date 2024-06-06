У Чехії пасажирський потяг з причіпними вагонами до України зіштовхнувся з вантажним: загинули щонайменше 4 людини

Про це повідомляє iDNES.cz.

Поблизу станції Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського потяга RegioJet 1021 Прага - Кошице, з причіпними вагонами до Чопа, з вантажним ČD Cargo.

Речниця рятувальної служби Пардубіце Хелена Кісіала розповіла, що внаслідок аварії загинуло чотири людини. Постраждали десятки пасажирів, серед них є діти.

На місце зіткнення прибули 36 підрозділів пожежників, до рятувальної операції долучилися гелікоптери.

На залізничну аварію відреагував прем'єр Чехії Петр Фіала.

"Зіткнення поїздів - це велике нещастя. Ми всі думаємо про жертв та постраждалих. Я висловлюю свої щирі співчуття", - написав Фіала у мережі X.

Інформація від Укрзалізниці

Пізніше в Укрзалізниці уточнили, що причіпні вагони, у яких пасажири прямують до Чопа, знаходилися всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів, які прямували до України, немає. "Укрзалізниця тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються. Також прогнозується затримка поїзда RegioJet Прага — Перемишль, з якого більшість пасажирів пересаджуються на поїзди до України", - поінформували в УЗ.