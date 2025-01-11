Заклик до бойкоту - це роки ув'язнення: радник Тихановської про "вибори" у Білорусі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо фальсифікацій на виборах у Білорусі, то це все було б помітно, якби були спостерігачі, медіа та й взагалі можливість побачити, що відбувається на виборчих дільницях. Треба розуміти, що ніхто не рахує голоси й навіть списки людей, які проголосували, ніхто не фіксує, за виборців просто заповнюють бюлетені, коли вони не приходять на вибори. Ми спробували тактику бойкоту протягом багатьох виборчих кампаній і зрозуміли, що різниця не була великою", - прокоментував радник Світлани Тихановської.

За його словами, Лукашенко ввів закони – якщо ти бойкотуєш вибори, то отримуєш до 5 років ув'язнення, а заклик до бойкоту – це роки ув'язнення. А якщо зараз ти напишеш, що не підеш на вибори, то до тебе та твоєї родини прийде КДБ. Тому тактика бойкоту не дуже в цей момент ефективна.

"Є інструмент примусового голосування – весь державний сектор, а це майже 50% білорусів, яких звозять на ділянки для дотермінового голосування, навіть не у день самих виборів. Ми не закликаємо людей бойкотувати. А якщо у них є можливість ігнорувати, то хай не приходять. Ми просимо висловити протест у будь-якій формі, також просимо працівників шкіл, де будуть відбуватися голосування, членів дільничих комісій надсилати нам інформацію, що відбувається на дільницях", - розказав Франак Вячорка.