Лукашенко не запросив на "президентські вибори" спостерігачів ОБСЄ

Про це йдеться у пресрелізі ОБСЄ.

У заяві Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) та Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ) зазначається, що рішення білоруської влади не запрошувати держави-учасниці ОБСЄ для спостереження за президентськими виборами 26 січня перешкоджає неупередженій та незалежній оцінці виборчого процесу.

"Я глибоко шкодую про рішення білоруської влади не запрошувати держави ОБСЄ через БДІПЛ для спостереження за майбутніми президентськими виборами, що позбавляє громадян країни прозорої та повної оцінки всього процесу", - заявила директорка БДІПЛ Марія Телалян.

Зазначається, що протягом останніх місяців БДІПЛ докладало зусиль для взаємодії з білоруською владою щодо запрошення спостерігачів. Втім, оскільки до дня виборів залишилося менше трьох тижнів, БДІПЛ не змогло провести моніторинг ключових етапів процесу.

"Білоруський уряд знову вирішив проігнорувати своє зобов'язання як підписанта Копенгагенського документа 1990 року запросити спостерігачів з інших держав-учасниць ОБСЄ на свої вибори. Це рішення викликає глибокий жаль. Відсутність співпраці з боку Білорусі ще більше послаблює дух довіри, який лежить в основі ОБСЄ, а відсутність прозорості ще більше підриває довіру до виборчої системи Білорусі", - зазначила Президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каума.

Це вже втретє після президентських виборів у серпні 2020 року, коли БДІПЛ не може спостерігати за виборами в Білорусі через відсутність своєчасного запрошення.