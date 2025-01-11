Звільнення усіх російських політв'язнів слід включити до імовірної угоди між Україною та РФ: пропозиція опозиціонера Кара-Мурзи

Про це політик заявив у коментарі "Голосу Америки", який вийшов 11 січня 2025 року.

"Фундаментально важливо, щоб будь-яка угода про припинення вогню в Україні - про яку дуже багато говорять, особливо з появою найближчим часом нової адміністрації у Вашингтоні, - щоб будь-яка така угода про припинення вогню включала не лише звільнення всіх українських військовополонених, це само собою зрозуміло; не лише звільнення всіх українських цивільних заручників, тисяч і тисяч людей, це, само собою зрозуміло, а й звільнення російських політичних ув'язнених. Насамперед тих, хто перебуватиме у в'язниці тому, що вони виступили проти цієї злочинної війни", - зазначив Кара-Мурза.

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При цьому він наголосив, що "обмінами неможливо звільнити сотні людей". "Це завжди точковий захід", - додав Кара-Мурза.

Що кажуть інші опозиціонери

Пропозиція Кара-Мурзи стала вже четвертим варіантом звільнення політв'язнів з РФ, висловленим останнім часом, звертає увагу Sota.

Перший варіант запропонувала Марія Пєвчих ("Фонд боротьби з корупцією"): обмінювати політв'язнів на зняття санкцій. Подібна ідея викликала жваве обговорення у російській протестній блогосфері. Пізніше вона уточнила, що під санкціями може розумітися зняття арешту з яхт російської еліти.

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З іншим варіантом виступив колишній власник нафтової компанії "Юкос" та фінансово-промислової групи "Менатеп" Михайло Ходорковський: провести між Україною та Росією обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", включаючи російських політв'язнів.

Третя ідея належить ексвиконавчому директору руху "Відкрита Росія" Андрію Пивоварову: обмінювати російських політв'язнів на засуджених в Україні колаборантів.