Ніякої зустрічі Трампа з Путіним не буде у 2025 році, - російський опозиційний експерт Морозов
Олександр Морозов, відомий публіцист, політичний аналітик, який перебуває у Празі, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив думку, що для двосторонньої зустрічі Трампа з очільником РФ нема приводу, бо Путін не може брати участь ні у Мюнхенській конференції з безпеки, ні у саміті G7, він може бути тільки на саміті G20, який відбудеться у листопаді 2025 року
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Дональдом Трампом оголошені наміри щодо швидкого завершення війни, яку Росія веде проти України. Навряд чи хтось зараз може сказати, що існує якийсь план у Трампа або у його найближчого оточення про те, яким чином можна завершити цю війну не те, щоби за 24 години, а хоча б за 100 днів, як він зараз сказав, або за шість місяців. Такого плану нема. Є тільки наміри. Скорше за все ми побачимо у першій половині 2025 року тільки консультації адміністрації Трампа з різними сторонами про те, як завершити цю війну", - зауважив Олександр Морозов.
На його думку, до цих консультацій будуть залучені і Китай, і Туреччина, з боку Сполучених Штатів і Саудівська Аравія, і Арабські Емірати, тобто ті країни, з якими Дональд Трамп раніше активно співпрацював.
"Для нас дуже суттєво побачити, якими будуть серії перших закордонних візитів Дональда Трампа. Зрозуміло, візити будуть порівнювати з його першою каденцією. Зараз Трамп дав зрозуміти в різкій формі на своїй пресконференції, що він не поїде з візитом до Канади і не поїде з візитом до Мексики, що очевидно. Він також дав зрозуміти, що не поїде до Данії й тим самим скорше за все ні до однієї з країн Скандинавії, бо складно уявити такий візит, якщо ти публічно погрожуєш відібрати Гренландію у Данії", - прокоментував політичний аналітик.
За його словами, буде важливим, до якої країни буде перший візит Трампа: як у першу каденцію – до Саудівської Аравії та Ізраїлю, тобто близькосхідне турне, чи буде в Європі обрана Польща або інша країна, чи буде Трамп у першому півріччі будувати свої відносини з Китаєм та домовлятися про зустріч – це все буде суттєво.
"На мій погляд, ніякої зустрічі Трампа з Путіним не буде ні у першому півріччі, ні взагалі у 2025 році. Оскільки двосторонній саміт неможливий, бо для нього нема приводу. А зустрітися Трампу та Путіну на полях - велике питання: де вони це можуть зробити? Адже Путін не може брати участь ні у Мюнхенській конференції, ні у саміті G7. Він може бути тільки на саміті G20, який відбудеться у листопаді 2025 року", - резюмував Морозов.
- 7 січня, Трамп заявив, що Путін має намір з ним зустрітись. Проте виключив можливу зустріч до інавгурації.
- Спецпредставник з врегулювання війни в Україні генерал у відставці Кіт Келлог має завдання завершити війну протягом 100 днів з моменту інавгурації Дональда Трампа.
- 10 січня у Reuters повідомили, що новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що зараз йде підготовка до його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
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