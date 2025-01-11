Ломаченко може побитись з росіянином, а "Реал" готовий позбутись Луніна: головні новини українського спорту за тиждень

Берінчик дізнався імʼя суперника і дату наступного чемпіонського бою

Українець Денис Берінчик наступний бій проведе проти американця Кейшона Девіса. Поєдинок відбудеться 14 лютого у США. Боксери вийдуть на ринг Madison Square Garden в Нью-Йорку.

Для українця це буде перший захист титулу WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг).

Український боксер Денис Берінчик. Фото: Getty Images

"Реал" виставив Луніна на продаж

Президент "Реала" Флорентіно Перес ухвалив рішення щодо списку гравців, яких клуб виставляє на продаж. За інформацією Defensa Central, у списку голкіпер Андрій Лунін, захисники Фран Гарсія та Ферлан Менді, а також півзахисник Дані Себальйос.

Мадридський топклуб не перешкоджатиме відходу цих чотирьох гравців, якщо вони попросять про трансфер або надійде відповідна пропозиція. Декілька клубів зацікавлені у цих футболістах, проте поки пропозицій "Реал" не отримував.

Лунін у поточному сезоні пропустив 8 голів у 6 матчах та тричі зберіг свої ворота в недоторканності. Також у його активі 1 асист.

Андрій Лунін і Флорентіно Перес (праворуч). Фото: Getty Images

Померла титулована українська футзалістка Таїсія Бабенко

На 32 році життя померла українська футзалістка Таїсія Бабенко. Відомо, що спортсменка боролась з раком.

Спортсменка була відома своїми виступами за футзальну "Ніку" та ПЗМС, футбольні команди "Лідер" та ЖФК "Ворскла". Таїсія Бабенко також виступала за збірні України з футзалу та пляжного футболу.

За футзальну збірну України Таїсія ставала віцечемпіонкою Європи у 2023 році та бронзовою призеркою Євро-2022. За ці досягнення отримала звання Майстра спорту міжнародного класу.

Ломаченка зобов'язали зустрітися з переможцем бою між боксерами з РФ та США

IBF (Міжнародна боксерська федерація) офіційно надала Василю Ломаченку медичний виняток через травму спини, який дозволить йому зберегти титул чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).

Водночас організація призначила бій між росіянином Зауром Абдуллаєвим та Раймондом Мураталлою зі США за звання "тимчасового" чемпіона IBF. Українця Василя Ломаченка, який володіє титулом IBF, зобовʼязали зустрітися з переможцем до 8 жовтня.

Василь Ломаченко. Фото: Getty Images

Підручний зупинився у 6 секундах від топ-3 спринту на КС з біатлону

10 січня відбулась спринтерська гонка на етапі КС в Обергофі. Це перший чоловічий старт 2025 року. Україну у змаганні презентували 4 спортсменів - Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк та Антон Дудченко

Найкращий результат серед українців у Дмитра Підручного. Він спершу був проміжним лідером гонки, пройшовши "чисто" дві вогневі рубежі. Проте дійшов до фінішу четвертим, забракло 6 секунд до топ-3. Четверте місце - рекорд українця у сезоні.

Найгірший результат у сезоні показав Антон Дудченко — він з трьома хибами на стрільбі став 76-м у спринті.

Дмитро Підручний. Фото: Getty Images

Усик відібрав у абсолютного чемпіона титул найкращого боксера року

Авторитетне спортивне медіа ESPN обрало Олександра Усика найкращим боксером світу за підсумками 2024 року

Минулого року український боксер двічі переміг Тайсона Ф’юрі. Перший бій відбувся у травні, тоді українець переміг роздільним рішенням суддів і став першим за 25 років абсолютом у надважкій вазі. У реванші у грудні Усик здобув перемогу одноголосним рішенням.

"Ці дві перемоги закріпили Усика як найвеличнішого суперважковаговика свого покоління", - пише ESPN.

У 2023 році найкращим боксером року визнавали абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі (до 55,34 кг) Наоя Іноуе. Тепер же звання найкращого - належить Усику.

Олександр Усик. Фото: Getty Images