"Боролась з раком понад рік": померла титулована українська футзалістка Таїсія Бабенко

Про це повідомили в Асоціації футзалу України 11 січня.

Там розповіли, що за часи своєї карʼєри Таїсія Бабенко була відома своїми виступами за футзальну "Ніку" та ПЗМС, футбольні команди "Лідер" та ЖФК "Ворскла". Спортсменка також виступала за збірні України з футзалу та пляжного футболу.

За футзальну збірну України Таїсія ставала віцечемпіонкою Європи у 2023 році та бронзовою призеркою Євро-2022. За ці досягнення отримала звання Майстра спорту міжнародного класу.

"Це непоправна втрата для всього українського футзалу. Асоціація футзалу України приносить співчуття усім рідним та близьким Таїсії", - йдеться у заяві Асоціації.