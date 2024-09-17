Помер боксер збірної України Карцан
У 25-річному віці помер представник збірної України з боксу Аркадій Карцан
Про це повідомляє Федерація боксу України.
Причини смерті боксера не розголошуються. Відомо, що Аркадій Карцан три дні перебував у комі, а 17 вересня його серце зупинилося.
Аркадій Карцан – майстер спорту міжнародного класу з боксу, багаторазовий чемпіон України. 25-річний спортсмен презентував Україну на Європейських іграх - 2023.
У 2023 році Карцан став чемпіоном України з боксу у ваговій категорії 92 кг.
На внутрішніх змаганнях представляв хмельницький СК "Авангард".
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