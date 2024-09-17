Помер боксер збірної України Карцан

Про це повідомляє Федерація боксу України.

Причини смерті боксера не розголошуються. Відомо, що Аркадій Карцан три дні перебував у комі, а 17 вересня його серце зупинилося.

Аркадій Карцан – майстер спорту міжнародного класу з боксу, багаторазовий чемпіон України. 25-річний спортсмен презентував Україну на Європейських іграх - 2023.

У 2023 році Карцан став чемпіоном України з боксу у ваговій категорії 92 кг.

На внутрішніх змаганнях представляв хмельницький СК "Авангард".