На війні загинув колишній боксер "Українських отаманів" Ящук
Колишній боксер збірної України та "Українських отаманів" Денис Ящук загинув на війні проти російського агресора
Про це повідомляє Luckypunch.net.
"Жорстока війна, яку РФ розвʼязала проти українського народу, забрала життя ще одного представника боксу. Захищаючи батьківщину, своє життя віддав колишній боксер збірної України Денис Ящук", - йдеться у повідомленні.
Денис Ящук вихованець клубу "Максим" (місто Нетішин, Хмельницька область). Виступав у ваговій категорії до 52 кг, здобув звання Майстра спорту міжнародного класу.
Спортсмен відомий виступами за збірну України та команду "Українських отаманів".
- Станом на 1 серпня 2024 року було відомо про 489 українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії.
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