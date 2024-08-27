На війні загинув колишній боксер "Українських отаманів" Ящук

Про це повідомляє Luckypunch.net.

"Жорстока війна, яку РФ розвʼязала проти українського народу, забрала життя ще одного представника боксу. Захищаючи батьківщину, своє життя віддав колишній боксер збірної України Денис Ящук", - йдеться у повідомленні.

Денис Ящук вихованець клубу "Максим" (місто Нетішин, Хмельницька область). Виступав у ваговій категорії до 52 кг, здобув звання Майстра спорту міжнародного класу.

Спортсмен відомий виступами за збірну України та команду "Українських отаманів".