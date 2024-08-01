Через російську агресію загинули 489 українських спортсменів, - Беленюк

Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови парламентського Комітету з питань молоді та спорту Жан Беленюк, йдеться на сайті Верховної Ради.

Він розповів, що у Парижі в Українському домі Volia Space відбулася мультимедійна презентація "Відроджені" про атлетів України, які стали жертвами агресії РФ.

"На сьогодні відомо про 489 загиблих українських спортсменів. Олімпіада – це ще один важливий майданчик, який допомагає донести до світу", - підкреслив Беленюк.

Нардеп також нагадав, що у цьогорічних Олімпійських іграх беруть участь лише 15 російських і 16 білоруських спортсменів, що, за його словами, стало результатом масштабної української кампанії. Її метою було не допустити до змагань атлетів РФ і Білорусі.

"Дуже добре, що в багатьох дисциплінах росіяни вирішили самоусунутися - наприклад, це стосується федерації гімнастики й боротьби. Водночас частину російських атлетів заблокували, не давши їм змогу приїхати на змагання. Я вважаю, що це позитивний результат, адже, коли ми починали боротьбу за те, щоб росіян не допустили до Олімпійських ігор, ми навіть не розраховували на такий результат. Ми принципово виступаємо за те, щоб російських атлетів взагалі не було на Олімпійських іграх", - додав Беленюк.