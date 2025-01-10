Підручний зупинився у 6 секундах від топ-3 спринту на КС з біатлону

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Спринтерська гонка в Обергофі - це перший чоловічий старт 2025 року. Україну у змаганні презентували 4 спортсменів - Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк та Антон Дудченко

Найкращий результат серед українців у Дмитра Підручного. Він спершу був проміжним лідером гонки, пройшовши "чисто" дві вогневі рубежі. Проте дійшов до фінішу четвертим, забракло 6 секунд до топ-3. Четверте місце - рекорд українця у сезоні.

Найгірший результат у сезоні показав Антон Дудченко — він з трьома хибами на стрільбі став 76-м у спринті.

Кубок світу з біатлону

Обергоф

Спринт (чоловіки)

10 січня

1. Квентін Філлон Мілле (Франція, 0+0) 23:10.1

2 Фабіен Клод (Франція, 0+0) +14.9

3. Емільєн Жаклін (Франція, 0+1) +24.1

4. Дмитро Підручний (Україна, 0+0) +29.9

...

17. Віталій Мандзин (Україна, 1+0) +1:11.9

34. Тарас Лесюк (Україна, 0+1) +1:38.8

76. Антон Дудченко (Україна, 1+2) +3:16.0