Підручний зупинився у 6 секундах від топ-3 спринту на КС з біатлону
Українець Дмитро Підручний показав вдалий результат у першому чоловічому старті 2025 року
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
Спринтерська гонка в Обергофі - це перший чоловічий старт 2025 року. Україну у змаганні презентували 4 спортсменів - Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк та Антон Дудченко
Найкращий результат серед українців у Дмитра Підручного. Він спершу був проміжним лідером гонки, пройшовши "чисто" дві вогневі рубежі. Проте дійшов до фінішу четвертим, забракло 6 секунд до топ-3. Четверте місце - рекорд українця у сезоні.
Найгірший результат у сезоні показав Антон Дудченко — він з трьома хибами на стрільбі став 76-м у спринті.
Кубок світу з біатлону
Обергоф
Спринт (чоловіки)
10 січня
1. Квентін Філлон Мілле (Франція, 0+0) 23:10.1
2 Фабіен Клод (Франція, 0+0) +14.9
3. Емільєн Жаклін (Франція, 0+1) +24.1
4. Дмитро Підручний (Україна, 0+0) +29.9
...
17. Віталій Мандзин (Україна, 1+0) +1:11.9
34. Тарас Лесюк (Україна, 0+1) +1:38.8
76. Антон Дудченко (Україна, 1+2) +3:16.0
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