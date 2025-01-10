Ломаченка зобов'язали зустрітися з переможцем бою між боксерами з РФ та США

Про це повідомляє The Ring.

IBF (Міжнародна боксерська федерація) офіційно надала Василю Ломаченку медичний виняток через травму спини, який дозволить йому зберегти титул чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг). Водночас організація призначила бій між росіянином Зауром Абдуллаєвим та Раймондом Мураталлою зі США за звання "тимчасового" чемпіона IBF та зобов'язала Василя Ломаченка зустрітися з переможцем до 8 жовтня.

30-річний Абдуллаєв здобув серед професіоналів 20 перемог та зазнав 1 поразки. 27-річний Марталла виграв усі 22 бої.

Карʼєра Василя Ломаченка

36-річний Василь Ломаченко провів останній бій у травні 2024 року та переміг австралійця Джорджа Камбососа. Загалом у Ломаченка 21 поєдинок, 18 перемог та 3 поразки. Він також був чемпіоном світу в напівлегкій (до 57,2 кг) та другій напівлегкій вазі (до 59 кг). Є дворазовим олімпійським чемпіоном у категоріях до 57 кг (Пекін-2008) та до 60 кг (Лондон-2012).