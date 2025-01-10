Ломаченка зобов'язали зустрітися з переможцем бою між боксерами з РФ та США
IBF зобов'язала чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка провести бій з переможцем поєдинку між росіянином Зауром Абдуллаєвим та американцем Раймондом Мурталлою
Про це повідомляє The Ring.
IBF (Міжнародна боксерська федерація) офіційно надала Василю Ломаченку медичний виняток через травму спини, який дозволить йому зберегти титул чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг). Водночас організація призначила бій між росіянином Зауром Абдуллаєвим та Раймондом Мураталлою зі США за звання "тимчасового" чемпіона IBF та зобов'язала Василя Ломаченка зустрітися з переможцем до 8 жовтня.
30-річний Абдуллаєв здобув серед професіоналів 20 перемог та зазнав 1 поразки. 27-річний Марталла виграв усі 22 бої.
Карʼєра Василя Ломаченка
36-річний Василь Ломаченко провів останній бій у травні 2024 року та переміг австралійця Джорджа Камбососа. Загалом у Ломаченка 21 поєдинок, 18 перемог та 3 поразки. Він також був чемпіоном світу в напівлегкій (до 57,2 кг) та другій напівлегкій вазі (до 59 кг). Є дворазовим олімпійським чемпіоном у категоріях до 57 кг (Пекін-2008) та до 60 кг (Лондон-2012).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.26 Купівля 42.26Продаж 42.98
- EUR Купівля 43.48Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе