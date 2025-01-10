Усик відібрав в абсолютного чемпіона титул найкращого боксера року за версією ESPN

Про це повідомляє ESPN.

У 2024 році Олександр Усик двічі переміг Тайсона Ф’юрі. Перший бій відбувся у травні, тоді українець переміг роздільним рішенням суддів і став першим за 25 років абсолютом у надважкій вазі. У реванші в грудні Усик здобув перемогу одноголосним рішенням.

"Ці дві перемоги закріпили Усика як найвеличнішого суперважковаговика свого покоління", - пише ESPN.

У 2023 році найкращим боксером року визнавали абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі (до 55,34 кг) Наоя Іноуе.