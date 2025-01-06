Усика визнали найкращим бійцем року за версією WBC
Всесвітня боксерська рада визнала українського важковаговика Олександра Усика найкращим бійцем 2024 року
Про це WBC повідомляє в instagram.
"Усик здійснив історичний подвиг, коли став абсолютним чемпіоном у крузервейті та надважкій вазі після перемоги над Тайсоном Ф'юрі в епічному поєдинку. У грудні минулого року Усик успішно захистив свій пояс WBC у хевівейті та зміцнив домінування в дивізіоні. Ці досягнення зміцнюють його спадщину, як одного з найвидатніших боксерів свого покоління", - пояснили свій вибір у WBC.
Олександру Усику 37 років. У 2018 - 2019 роках він володів званням абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг).
Бої Усика проти Ф'юрі
18 травня 2024 року Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі та став першим володарем одразу чотирьох титулів - за версіями WBC, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в надважкій вазі. У попередній раз бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті відбувався у 1999 році, коли британець Леннокс Льюїс здолав американця Евандера Холіфілда та заволодів титулами WBC, WBA та IBF.
В першому бою Усик у дев'ятому раунді відправив Ф'юрі в нокдаун та здобув перемогу за очками. Судді віддали йому перевагу роздільним рішенням - 115:112, 113:114, 114:113.
У другому поєдинку між боксерами 21 грудня абсолютний титул на кону не стояв. У червні Олександр Усик відмовився від поясу IBF, після чого його віддали Даніелю Дюбуа з Великої Британії. Українець у реванші переміг Ф'юрі одностайним рішенням суддів - 116:112, 116:112, 116:112.
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