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Головна Спорт Берінчик дізнався імʼя суперника і дату наступного чемпіонського бою

Берінчик дізнався імʼя суперника і дату наступного чемпіонського бою

Влад Дідусь
7 січня, 2025 вiвторок
22:40
Спорт Денис Берінчик

Український боксер Денис Берінчик наступний бій проведе проти американця Кейшона Девіса

Зміст

Про це повідомляє Top Rank.

Бій Дениса Берінчика проти американця Кейшона Девіса відбудеться 14 лютого у США. Боксери вийдуть на ринг Madison Square Garden в Нью-Йорку.

Для українця це буде перший захист титулу WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг).  

  • У травні 2024 року український боксер легкої ваги Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваретте та став чемпіоном світу за версією WBO.
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