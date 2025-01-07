Берінчик дізнався імʼя суперника і дату наступного чемпіонського бою
Український боксер Денис Берінчик наступний бій проведе проти американця Кейшона Девіса
Про це повідомляє Top Rank.
Бій Дениса Берінчика проти американця Кейшона Девіса відбудеться 14 лютого у США. Боксери вийдуть на ринг Madison Square Garden в Нью-Йорку.
Для українця це буде перший захист титулу WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг).
- У травні 2024 року український боксер легкої ваги Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваретте та став чемпіоном світу за версією WBO.
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