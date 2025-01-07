Берінчик дізнався імʼя суперника і дату наступного чемпіонського бою

Про це повідомляє Top Rank.

Бій Дениса Берінчика проти американця Кейшона Девіса відбудеться 14 лютого у США. Боксери вийдуть на ринг Madison Square Garden в Нью-Йорку.

Для українця це буде перший захист титулу WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг).