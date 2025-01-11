Армія РФ запустила дрони по території України: ситуація ввечері 11 січня

Про це повідомили Повітряні сили.

Станом на 17:10 група ворожих БПЛА на Сумщині рухалась у західному напрямку.

О 17:24 дрони з Сумської області рухались у напрямку Чернігівщини. За пів години по тому військові повідомили про групу безпілотників у південній частині Чернігівської області, яка рухається в західному напрямку.

На Київщині о 18:03 оголосили повітряну тривогу, а за 2 хвилини військові поінформували про загрозу ударних дронів у напрямку області з Чернігівщини.

Станом на 18:46 стало відомо про захід нових груп ворожих БПЛА в повітряний простір Сумської області.

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