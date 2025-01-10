Росіяни запустили безпілотники по Україні ввечері 10 січня: пролунали вибухи в Запоріжжі

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

У Запоріжжі пролунали вибухи, є поранені

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

О 21:31 Федоров поінформував про вибухи в регіоні. Згодом стало відомо, що через атаку росіян в Запоріжжі є двоє поранених. Докладніше читайте за цим посиланням.

Хронологія руху безпілотників увечері 10 січня

О 19:31 спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку, коли о 20:00 про ракетну небезпеку попередили жителів Донеччини, Дніпропетровщини, Херсонщини й Запорізької області.

Згодом на півночі Сумщини помітили російські дрони з південно-західним курсом. О 20:32 існувала загроза застосування ворогом ударних БПЛА з Сумщини для Чернігівщини.

Рух російських дронів станом на 21:06:

БПЛА на Чернігівщині, курс на захід;

БПЛА на Харківщині, напрямок західний;

БПЛА на півдні Харківщини, курс на Дніпропетровщину;

БПЛА на півночі Донеччини, напрямок на Харківщину;

БПЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.

О 22:06, за інформацією Повітряних сил, безпілотники фіксували:

на Сумщині (тримали курс на Полтавщину)

на півдні Харківщини (тримали курс на Дніпропетровщину)

на півночі Дніпропетровщини (рухалися на захід)

на півночі Запоріжжя (курсом на схід).

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