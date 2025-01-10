Росіяни запустили безпілотники по Україні ввечері 10 січня: пролунали вибухи в Запоріжжі
Російські окупанти ввечері 10 січня запустили по території України безпілотники, ракетна небезпека існувала для чотирьох областей
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
У Запоріжжі пролунали вибухи, є поранені
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
О 21:31 Федоров поінформував про вибухи в регіоні. Згодом стало відомо, що через атаку росіян в Запоріжжі є двоє поранених. Докладніше читайте за цим посиланням.
Хронологія руху безпілотників увечері 10 січня
О 19:31 спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку, коли о 20:00 про ракетну небезпеку попередили жителів Донеччини, Дніпропетровщини, Херсонщини й Запорізької області.
Згодом на півночі Сумщини помітили російські дрони з південно-західним курсом. О 20:32 існувала загроза застосування ворогом ударних БПЛА з Сумщини для Чернігівщини.
Рух російських дронів станом на 21:06:
- БПЛА на Чернігівщині, курс на захід;
- БПЛА на Харківщині, напрямок західний;
- БПЛА на півдні Харківщини, курс на Дніпропетровщину;
- БПЛА на півночі Донеччини, напрямок на Харківщину;
- БПЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.
О 22:06, за інформацією Повітряних сил, безпілотники фіксували:
- на Сумщині (тримали курс на Полтавщину)
- на півдні Харківщини (тримали курс на Дніпропетровщину)
- на півночі Дніпропетровщини (рухалися на захід)
- на півночі Запоріжжя (курсом на схід).
Новина доповнюється...
- У ніч з 9 на 10 січня російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди" для обстрілу України. У Соломʼянському районі Києва зафіксували влучання уламків ворожого БПЛА у багатоповерхівку.
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