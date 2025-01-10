У Києві уламки російського БПЛА влучили у багатоповерхівку. Ситуація у ніч на 10 січня

Про загрозу ударних БПЛА на Сумщині Повітряні сили повідомили о 20:24.

З того часу ударні дрони фіксували на Чернігівщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині, Херсонщині, а о 00:25 БПЛА наблизились до Київщини.

Близько 1 ночі "шахеди" також фіксували на Миколаївщині, Кіровоградщині, Донеччині, у напрямку Кременчука та Полтави.

О 2:00 БПЛА наблизились і до Києва з півдня. У міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

Близько 2:30 стало відомо, що у Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БПЛА у багатоповерхівку.

"Попередньо без постраждалих. Пошкоджено вікна, 6 авто. На місці працюють служби", - йдеться у повідомленні.

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