У Києві уламки російського БПЛА влучили у багатоповерхівку. Ситуація у ніч на 10 січня
У ніч з 9 на 10 січня російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди" для обстрілу України
Про загрозу ударних БПЛА на Сумщині Повітряні сили повідомили о 20:24.
З того часу ударні дрони фіксували на Чернігівщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині, Херсонщині, а о 00:25 БПЛА наблизились до Київщини.
Близько 1 ночі "шахеди" також фіксували на Миколаївщині, Кіровоградщині, Донеччині, у напрямку Кременчука та Полтави.
О 2:00 БПЛА наблизились і до Києва з півдня. У міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.
Близько 2:30 стало відомо, що у Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БПЛА у багатоповерхівку.
"Попередньо без постраждалих. Пошкоджено вікна, 6 авто. На місці працюють служби", - йдеться у повідомленні.
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