РФ атакувала Запоріжжя: відомо про двох поранених

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

О 20:47 на Запоріжжі оголосили повітряну тривогу, коли згодом попередили про застосування росіянами ударних безпілотників по області.

О 21:31 Федоров поінформував про вибухи в регіоні. Згодом стало відомо, що через атаку росіян в Запоріжжі є двоє поранених.

"Росія продовжує атакувати Запоріжжя. Попередньо відомо про двох поранених - 39-річного чоловіка та 56 -річну жінку. Наразі медики доправляють їх у лікарню", - написав глава ОВА.

Російські окупанти ввечері 10 січня запустили по території України безпілотники, ракетна небезпека існувала для чотирьох областей.



