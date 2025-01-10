РФ атакувала Запоріжжя: відомо про двох поранених
Російська армія ввечері 10 січня атакувала Запоріжжя та область, у місті відомо про двох поранених
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
О 20:47 на Запоріжжі оголосили повітряну тривогу, коли згодом попередили про застосування росіянами ударних безпілотників по області.
О 21:31 Федоров поінформував про вибухи в регіоні. Згодом стало відомо, що через атаку росіян в Запоріжжі є двоє поранених.
"Росія продовжує атакувати Запоріжжя. Попередньо відомо про двох поранених - 39-річного чоловіка та 56 -річну жінку. Наразі медики доправляють їх у лікарню", - написав глава ОВА.
- Російські окупанти ввечері 10 січня запустили по території України безпілотники, ракетна небезпека існувала для чотирьох областей.
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