Зурабішвілі відвідає інавгурацію Трампа

Про це вона заявила у суботу, 11 січня 2025 року, на мітингу в місті Зугдіді. Саме з цього міста політикиня розпочала турне на підтримку європейського вибору Грузії, проти якого виступила партія влади, розповідає Ekho Kavkaza.

"Я можу обіцяти вам одне: я докладу всіх зусиль, які зможу для цієї країни. За професією я не політик, а дипломат, і я, напевно, більш майстерна (у дипломатії, - ред.). Я від вашого імені, зокрема від імені Зугдіді, поїду туди, до Вашингтона. У мене там сьогодні багато друзів, які глибоко переживають за Грузію та роблять усе можливе, навіть більше, ніж ми просимо", - пояснила Зурабішвілі, яка до президентської посади очолювала грузинське МЗС.

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Як наголосила п'ята президентка Грузії, майбутнє країни слід захистити "від загроз, що походять від нашого недруга з півночі".

На думку Зурабішвілі, нинішній стан грузинського суспільства є таким, що чинна "не демократична", як вона вважає, влада буде усунута. Й це відбудеться мирним чином - шляхом дострокових виборів до парламенту, впевнена політикиня.

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"Там, де ми знаходимося, режим вже не є демократичним, але й суспільство в Грузії давно не було таким демократичним, таким свідомим, таким відповідальним і таким мирним. Суспільству потрібне мирне вирішення цієї серйозної кризи, це рішення - вільні вибори", - підсумувала Зурабішвілі.

Перед цим на інавгурацію Трампа її, як "єдиного легітимного лідера в Грузії". запросив член Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Джо Вілсон, а адміністрація Джо Байдена ввела санкції проти засновника "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі.