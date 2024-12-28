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Як "єдиного легітимного лідера в Грузії": Зурабішвілі запросили на інавгурацію Трампа

Марія Науменко
28 грудня, 2024 субота
13:27
Світ Саломе Зурабішвілі

Саломе Зурабішвілі, чинна президентка Грузії, отримала запрошення на інавгурацію президента США Дональда Трампа, яка запланована на 20 січня 2025 року

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Про це написав член Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Джо Вілсон на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він наголосив, що радий запросити Зурабішвілі як "єдиного легітимного лідера в Грузії".

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Конгресмен висловив захоплення її стійкістю в умовах тиску з боку місцевих політичних сил.

"Я захоплююсь її мужністю перед лицем нападок з боку Іванішвілі і його друзів з КПК (Китайської комуністичної партії, - ред.) та іранського режиму", - зазначив Вілсон.

Повноваження Саломе Зурабішвілі як президента завершуються 29 грудня, коли відбудеться інавгурація нового президента Михеїла Кавелашвілі. Однак легітимність Кавелашвілі не визнають ані Зурабішвілі, ані низка опозиційних партій Грузії.

  • 24 грудня Саломе Зурабішвілі оголосила про створення ради, яка буде відповідальна за підготовку нових парламентських виборів.
  • 26 грудня спікер парламенту Грузії заявив, що на інавгурацію "обраного" президента Грузії Міхеїла Кавелашвілі не запросили послів іноземних держав та їхніх представників через "обмеження сесійної зали".
Теги:
Новини
Грузія
політика
Президент США
Дональд Трамп
США
Дипломатія
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