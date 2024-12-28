Як "єдиного легітимного лідера в Грузії": Зурабішвілі запросили на інавгурацію Трампа
Саломе Зурабішвілі, чинна президентка Грузії, отримала запрошення на інавгурацію президента США Дональда Трампа, яка запланована на 20 січня 2025 року
Про це написав член Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Джо Вілсон на своїй сторінці у соцмережі Х.
Він наголосив, що радий запросити Зурабішвілі як "єдиного легітимного лідера в Грузії".
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Конгресмен висловив захоплення її стійкістю в умовах тиску з боку місцевих політичних сил.
"Я захоплююсь її мужністю перед лицем нападок з боку Іванішвілі і його друзів з КПК (Китайської комуністичної партії, - ред.) та іранського режиму", - зазначив Вілсон.
Повноваження Саломе Зурабішвілі як президента завершуються 29 грудня, коли відбудеться інавгурація нового президента Михеїла Кавелашвілі. Однак легітимність Кавелашвілі не визнають ані Зурабішвілі, ані низка опозиційних партій Грузії.
- 24 грудня Саломе Зурабішвілі оголосила про створення ради, яка буде відповідальна за підготовку нових парламентських виборів.
- 26 грудня спікер парламенту Грузії заявив, що на інавгурацію "обраного" президента Грузії Міхеїла Кавелашвілі не запросили послів іноземних держав та їхніх представників через "обмеження сесійної зали".
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