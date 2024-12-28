Як "єдиного легітимного лідера в Грузії": Зурабішвілі запросили на інавгурацію Трампа

Про це написав член Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Джо Вілсон на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він наголосив, що радий запросити Зурабішвілі як "єдиного легітимного лідера в Грузії".

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Конгресмен висловив захоплення її стійкістю в умовах тиску з боку місцевих політичних сил.

"Я захоплююсь її мужністю перед лицем нападок з боку Іванішвілі і його друзів з КПК (Китайської комуністичної партії, - ред.) та іранського режиму", - зазначив Вілсон.

As the only legitimate leader in Georgia, I am grateful to extend an invite to President @Zourabichvili_S to attend the inauguration of President @realDonaldTrump. I am in awe of her courage in the face of the assault by Ivanishvili and his friends in the CCP & Iranian regime. — Joe Wilson (@RepJoeWilson) December 27, 2024

Повноваження Саломе Зурабішвілі як президента завершуються 29 грудня, коли відбудеться інавгурація нового президента Михеїла Кавелашвілі. Однак легітимність Кавелашвілі не визнають ані Зурабішвілі, ані низка опозиційних партій Грузії.